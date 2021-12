Geovanni rescinde contrato e não é mais jogador do Vitória

Líder absoluto da Série B, o Vitória começa agora uma fase de limpeza do seu elenco. Na manhã desta terça-feira, 28, foi confirmada a dispensa de um jogador que estava há muito tempo encostado no clube: o meia Geovanni, de 32 anos.

Em contato com a reportagem de A TARDE, o vice-presidente do clube, Carlos Falcão, confirmou a rescisão de contrato com o jogador. O dirigente ainda informou que o provável destino do meia será o Avaí ou o América-MG, times que já demonstraram interesse em sua contratação.

Peça importante na campanha do ano passado, Geovanni caiu em desgraça nesta temporada, sendo pouco utilizado pelos dois técnico que passaram pela Toca do Leão, Toninho Cerezo e Paulo César Carpegiani. Desde o começo da Série B, o meia vinha treinando separado do grupo principal, numa espécie de time b.

Existiam ainda especulações que o veterano, ex-Barcelona e Seleção Brasileira, estaria iniciando a sua carreira como empresário dentro do clube, entrando em contato com alguns jogadores rubro-negros. A diretoria do Vitória, no entanto, nega tal informação.

Geovanni Deiberson Maurício Gomez foi revelado pelo Cruzeiro em 1997 e passou por grandes clubes do mundo, como Barcelona, Benfica e Manchester City. Em 2011, chegou ao Vitória como grande esperança para a camisa 10, mas jogou de forma irregular. Ainda assim, terminou o ano como titular absoluto na fraca campanha do Vitória na Série B.

No início deste ano, foi colocado de lado pelo então treinador Toninho Cerezo, que preferiu escalar o criticado Lúcio Flávio, gerando imediata revolta da torcida. Voltou ao time durante o comando do interino de Ricardo Silva, mas logo perdeu espaço novamente com o técnico Paulo César Carpegiani. De memorável, apenas o gol de falta que selou o triunfo por 3 a 2 do Vitória sobre o Bahia, no segundo clássico pelo Baianão.

