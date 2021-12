Geninho pede intensidade em segundo dia de treino pelo Vitória

O técnico Geninho, apresentado nesta sexta-feira, 20, começou a preparação do Vitória para o confronto com o Atlético Goianiense, na terça-feira, 24, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Na manhã deste sábado, 21, o treinador exigiu intensidade dos atletas no campo 1 da Toca do Leão.

Na primeira parte, a equipe treinou ataque contra defesa com finalização. No segundo momento, os jogadores participaram de um coletivo em campo reduzido.

O lateral Capa participou somente de uma parte dos treinamentos e foi poupado por conta do desgaste no jogo contra o São Bento. O volante Rodrigo Andrade está recuperado de um desconforto muscular, porém, como Capa, só participou de um momento das atividades. O zagueiro Everton Sena segue em tratamento da lesão na posterior da coxa esquerda.

O elenco volta a campo neste domingo, 22, para mais uma sessão de treinos.

Queda na tabela

O Leão se complicou na tabela, e neste sábado foi ultrapassado pelo Guarani, que venceu o Paraná por 1 a 0, somando 25 pontos, um a mais que o Rubro-Negro. O Vitória agora aparece na 16ª posição com a mesma pontuação do Vila Nova (24), o primeiro dentro do Z4.

O Leão corria o risco de entrar na zona de rebaixamento ainda neste fim de semana, porém o Criciúma, 19º colocado, com 23 pontos, foi derrotado pelo Atlético Goianiense dentro de casa por 1 a 0, e manteve a penúltima colocação na tabela.

