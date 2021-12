Geninho: “Muita gente acha que eu devia ter parado”

A atual passagem de Geninho pela Toca do Leão começou no final de setembro do ano passado, com o time ameaçado pelo rebaixamento para a Série C. Desde então, o Vitória entrou em campo 20 vezes, venceu seis jogos, empatou dez e perdeu quatro. Nesse caminho, com 47% de aproveitamento, o Rubro-Negro foi salvo do rebaixamento e voltou a vencer um Ba-Vi depois de quase três anos. Apesar de serem questões positivas, pouco desses assuntos foram abordados pelo treinador nesta longa conversa com o A TARDE. Nos pouco mais de 40 minutos de bate-papo, o futebol em geral norteou os assuntos entre treinador e repórter. Escolhas na carreira, futebol europeu, Seleção, importância dos estaduais, e tantos outros temas que nem tudo coube nessa página.

Como está sua recuperação? A cirurgia ocorreu bem?

Foi tudo tranquilo, estou recuperado já. Eu precisava de um tempo para fazer essa cirurgia. Minha ideia inicial era parar um tempo, mas o Vitória pediu minha continuidade e me ofereceu um pouco de prazo. No fim deu tudo certo, consegui fazer o que era preciso, me recuperar e chegar antes de começar os campeonatos. A manutenção eu estou fazendo aqui com profissionais de Salvador mesmo.

No final do ano passado você precisou tomar uma decisão importante. Escolher entre continuar como treinador ou assumir uma nova função como diretor de futebol. Já dá para saber se fez a escolha certa?

Me faz feliz conseguir alcançar objetivos. Tô em uma idade que muita gente acha que eu devia ter parado, minha família mesmo acha. Mas eu cheguei aqui para salvar o time de cair para a Série C faltando 14 partidas e nós conseguimos. Isso me dá motivação para continuar. Nos últimos anos em geral foram assim, consegui acessos que me motivam. Vou provando para mim que ainda posso.

Em uma leitura sobre Felipão descobri que, antes da Copa de 2002, houve uma conversa entre vocês para fazer ajustes técnicos no 3-5-2 que ele levou para campo. Como foi isso?

Eu sou amigo do Felipe há muito tempo. Nos conhecemos na época de jogadores e eu cheguei a ser jogador dele também, então nós temos uma amizade. Eu tinha sido campeão com o Athletico-PR jogando no 3-5-2, e a Seleção Brasileira foi fazer a preparação no nosso Centro de Treinamento. Aí a gente teve a oportunidade de conversar. Trocamos muitas ideias e o Felipão tinha uma preocupação muito grande, porque ele tinha dois laterais de muito apoio (Cafú e Roberto Carlos). Daí ele veio me perguntar como eu encaixava o 3-5-2, como eu pensava o esquema, e se eu achava que era possível fazer isso na Seleção, já que ele tinha esses laterais mais ofensivos. Nisso conversamos bastante sobre o esquema e a característica de alguns jogadores.

Nessa época você treinava o Kléberson, que também foi para Copa e terminou como titular.

É, o Kléberson foi e achou seu espaço. Nós trocamos ideia na época e o Felipe me perguntou muito sobre ele, as características, se ele poderia preencher uma lacuna que ele precisava na Seleção. Eu disse que ‘sim’. O Kléberson tinha feita um campeonato excepcional comigo, eu não poderia dar outro tipo de informação. Fico feliz que as coisas que eu falei funcionaram.

Você acha que essas trocas de ideias tiveram reflexo no que foi visto lá no Japão?

Sim, sim. Porque muito daquilo que conversamos foi colocado em prática. Claro que as decisão foram todas dele, eu só passei algumas ideias dentro do que o próprio Felipe já imaginava para a Seleção.

Essa foi a última Copa vencida pelo Brasil. Por que você acha que existe esse hiato?

Acho que primeiro nós perdemos alguns jogadores importantes. Jogadores que decidem. Até essa Copa nós tínhamos mais jogadores com esse poder de resolver uma partida individualmente. De lá para cá isso foi mais escasso. Hoje só se fala no Neymar. É o único que pode decidir alguma coisa sozinho. Em 2002 a gente tinha Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, que dividiram essa função (de resolver jogos) ao longo das sete partidas lá no Japão.

Só isso?

Outra coisa é a característica que o Brasil começou a jogar. Aqui já é mais uma opinião própria. Acho que saímos um pouco da nossa característica. Passamos a copiar muita coisa fora e deixamos de fazer algumas coisas que são importantes e fizeram a gente ser copiado pelo futebol europeu. Eles cresceram copiando muita coisa nossa, com adaptações, claro. Aí eles cresceram e fomos nós que começamos a copiar, mas diferente deles, esquecemos de fazer o que tínhamos de melhor. Aí perdemos individualidade. O único que ainda tem essa característica é o Neymar. Também começamos a perder talentos muito cedo, hoje o jogador que surge com individualidade já parte para Europa muito novo e passa a ser talhado como o jogador europeu. Acho que o Brasil deixou de ser Brasil e por isso paramos de ganhar.

Por falar em ganhar, você foi campeão Brasileiro em 2001 com o Athletico-PR. Acha que nos moldes atuais é possível outro time fora de G-12 repetir o feito?

Pode. É mais difícil, mas acho que pode acontecer. Os investimentos no futebol estão cada vez mais concentrados em uns que em outros, isso cria uma disparidade muito grande. Tem equipes com investimento fabulosos e outras que vivem só do dinheiro da TV, da CBF. Então hoje é mais difícil isso acontecer. Apesar de que aquele time do Athletico não teve grande investimento também. Tiveram jogadores que se tornaram destaque, mas não chegaram lá com essa alcunha.

Na época o campeonato ainda não era por pontos corridos, isso também muda muito né?!

Muita gente fala que o campeonato era mata-mata, mas não fala os times que tivemos que enfrentar para ser campeão. Todo mundo só fala que a final foi contra o São Caetano, mas quem classificou com eles? Quem a gente eliminou pra chegar na final? Tivemos que passar por São Paulo e Fluminense, por exemplo. Chegaram equipes pesadas e por isso o Athletico teve mérito de ser campeão. Ele sobrou naquele campeonato. Foi campeão com muita propriedade, virou os dois jogos da final, mas infelizmente aquilo não teve uma repercussão tão grande. Não teve festa da TV, oba-oba, nada disso.

Você tem preferência entre esses formatos? Mata-mata ou pontos corridos?

Não tenho preferência. Acho que pontos corridos privilegia quem teve a melhor campanha, quem foi mais regular. O ruim é que acontece algumas coisas que temos visto acontecer, como no ano passado. Uma equipe disparada e o campeonato acaba, aí o rebaixamento fica mais emocionante que o título, que deveria ser o ápice.

A equipe que disparou ano passado foi o Flamengo, treinado por Jorge Jesus. Como você encara essa questão dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Tem muito técnico que vive reclamando...

Eu respeito a opinião de cada um. Não tenho problemas com treinadores estrangeiros, independente do país. Eu inclusive já treinei em Portugal e faço parte da associação de treinadores portugueses. Acho que cada um vem com uma ideia, um conceito. Muitos trazem coisas boas, que precisamos copiar, como a maneira de trabalho, métodos de trabalho, formatação de equipe. Acho que você sempre pode aprender com quem chega. O que eu tenho contra é que se fecharam muitas portas para treinadores brasileiros para ir embora. Hoje em dia é muito difícil um treinador brasileiro trabalhar em Portugal, e os brasileiros ajudaram demais lá.

E porque essas portas foram fechadas?

Foram fechadas porque se formou uma associação e algumas exigências são cobradas, como licença da UEFA, que nem todo brasileiro tem, até porque aqui não oferece isso. Agora que existe a CBF Academy, mas essa licença ainda não é reconhecida pela UEFA, e eu não entendo isso. Você aceita quem vem de fora, mas a daqui não é reconhecida lá. Acho que precisa haver uma paridade, se não deixa de ser justo. Se a UEFA é aceita aqui, a daqui tem que ser aceita lá. Então essas barreiras atrapalham. Se você tem a licença pró e já trabalhou cinco anos em Série A, por que não pode trabalhar em Portugal? Isso só foi conquistado agora. No mundo árabe você disputa espaço com treinadores que já passaram por diferentes seleções, porque eles tem cacife para pagar. Mesmo assim, quem mais ganhou título lá são os brasileiros, mas hoje você encontra poucos, porque esse mercado também se fechou.

E como foi sua experiência fora do país? Suas ideias foram bem aceitas? Você encontrou resistência como tem sido visto aqui no Brasil?

Treinei três vezes fora do Brasil. Em Portugal e na Arábia, onde tive contato com treinadores franceses, romenos, inglese, russos, etc. Da mesma maneira que me aceitaram quando eu fui lá, tento aceitar os que chegam aqui. Minhas experiências foram ótimas também em termos de aprendizado fora do país, não é achar que você só vai para ensinar. Vai para aprender também. A mesma coisa com quem chega aqui. Ensina e aprende. Minha experiência em Portugal foi ótima nesse sentido, estava no começo da carreira e dentro do mercado europeu, onde aprendi muito.

Você costuma acompanhar campeonatos europeus? Acha que estamos muito distantes deles?

Acompanho. Não chego a ter preferência por nenhum, procuro ver de maneira geral, um pouco de todos. Claro que existe um abismo ao que é praticado aqui. Principalmente pela consciência profissional dos jogadores, que é algo que só agora está melhorando um pouco aqui. Até o brasileiro que vai para lá cria essa consciência tática e de comportamento diferente de quem fica aqui. Lá os clubes são administrados de outra maneira, a cultura do futebol e até do torcedor é outra. A imprensa também tem outro comportamento, e tudo isso acaba refletindo dentro do campo.

E no campo e bola?

O francês tem um futebol um pouco mais jogado, com mais liberdade em campo. No alemão já entra mais a questão da força, e por isso eles são mais evoluídos taticamente, porque precisam achar espaço entre tanto combate. O futebol inglês foi pra mim o que mais evoluiu. Parou daquela bola aérea e colocou ela no chão. Hoje não tem mais time inglês que só aposto no nove grandão e cruzamento. Eles até usam isso, mas como mais um recurso. De maneira geral a bola vai para o chão, é trabalhada.

Você consegue tirar ideias dessas ligas e trazer para sua realidade?

Eu gosto de ver o que as equipes estão fazendo. Não só para tirar ideias, mas para reforçar. Nem tudo é importado de lá, algumas coisas já acontecem aqui. Fiquei muito feliz de ver a decisão do mundial, o Flamengo contra o Liverpool, porque algumas coisas que eu peço são muito criticadas aqui, principalmente pela imprensa. Por exemplo a ligação direta. Chegaram a conclusão que agora só pode sair jogando, que o goleiro tem que ser bom no pé e a bola tem que sair assim lá de trás. Concordo em parte com isso. Melhor você sair com a bola trabalhada que um chutão, mas o Liverpool provou que é possível mesclar. A hora que ele tava apertado ele dava o bico. Pulava o meio de campo e ligava direto defesa-ataque. O Van Dijk fez muito isso. Só que ele faz a ligação direta com qualidade direcionada. Por isso que eu digo: 'vamos aprender isso também'. Não é simplesmente o chutão. É buscar o centroavante, é buscar o espaço vazio. Eles fizeram muito isso quando o Flamengo pressionava a saída. Então é isso, eu fico contente quando vejo alguma coisa que bate com o que estamos fazendo aqui também. E aprendo quando vejo ideias diferentes ou quando percebo que o que eu faço está errado.

Outro assunto que gera debate são as gerações dos treinadores. 'Modernos' contra 'ultrapassados'. Isso te incomoda? É possível ser moderno já estando a mais tempo no mercado?

Isso não me incomoda em nada. Do mesmo jeito que eu vim ocupar o lugar de alguém, outro vai ocupar o meu. Eu não posso ficar bravo com isso. Acho que existem sim características diferentes. Essa turma que vem agora vem com praticamente toda uma formação dentro do futebol europeu, daquilo que se faz na Europa. O tipo de treinamento, jogo curto, essas coisas. Os treinadores mais antigos exploram o campo mais largo, focam mais em fundamento. A turma nova prioriza muito a posse e a marcação, mas acho que trabalha pouco com fundamentos como chute, cruzamento, cabeceio. Essas coisas eu acho que são fundamentais. O ideal é fácil, é a mescla. E é isso que eu tento fazer, tento trabalhar com profissionais nesse perfil que não fez parte da minha geração.

Nesse caso seria o Bruno Pivette?

Exatamente. É o exemplo. Um cara que trabalhou na Europa, formado com ideias diferente das minhas, e que trabalha junto comigo. Nós dividimos as coisas aqui. Ele reforça essas questões do campo mais curto e eu levo as coisas do fundamento, do campo mais largo. Acho que a grande diferença entre a moçada que chega e os mais velhos é a experiência. Ter vivido algumas coisas a mais. Por isso o mais velho controla melhor o vestiário. Não é porque ele é mais macho, mais isso ou aquilo. É por vivência. Essa coisa de treinador paizão não existe mais. A imprensa confunde muito as coias quando fala isso. O treinador que leva bem o grupo não é “paizão”. Ele tem o grupo na mão porque consegue administrar os problemas dentro do vestiário. Isso você aprende com o tempo, aprende passando por problemas, é normal. Quando comecei também enfrentei problemas que não sabia como resolver. Na segunda, terceira vez você aprende. E é claro que os mais novos vão ficar bom nisso também. Questão de tempo.

Dá para dizer que Bruno está sendo preparado para ser o futuro treinador do Vitória?

Se ele quiser, sim. Acho que ele tem toda condição. Não sei se é essa a vontade dele, se é isso que ele quer alcançar, mas ele é um profissional altamente capacidade e está pronto para isso.

Como você encara os campeonatos estaduais? É da turma que defende ou da que pede o fim dessas competições?

Eu acho que o estadual tem que continuar. A grande rivalidade que existe é o estadual. O problema todo é o calendário como ele é feito. A gente tem que sentar e mudar isso totalmente, mas mantendo o estadual. Acho que tem espaço. Muita gente confunde, fala que na Europa não tem, por isso não deveria existir aqui. Claro que lá não tem. Cada país é do tamanho de um estado aqui, como é que vai ter estadual? Não dá para comprar o número de equipes que tem aqui e lá. A rivalidade está no estadual, é daí que surgem os clássicos e também muitos jogadores. Eu não sei, talvez eu não participe disso, mas se uma hora acabar o estadual acredito que vai começar a acabar também a matéria prima, principalmente aqui no norte e nordeste. O que tem que se fazer é equacionar melhor os jogos, aprimorar as tabelas. Aqui tem uma fobia muito grande porque é tudo mirando o dinheiro. Futebol é dinheiro. Cada vez que aparece uma vaga a mais pra Libertadores é uma festa.

E como você encarou a decisão do Vitória de deixar o estadual de lado? De certa forma o clube desprivilegiou a competição. Você foi contra isso?

Eu acho que o Vitória optou. O Vitória vai disputar três competições nesse começo de ano. Tem Copa do Nordeste, que é um campeonato muito pesado, Copa do Brasil e o estadual. O clube teve que optar por alguma coisa, não teria nem data para fazer tudo. Se você for olhar a tabela tem jogo do baiano na quarta e do Nordeste na quinta. Então foi a escolha do time focar em alguma coisa. O Athletico-PR foi o primeiro a fazer isso, e aí é legal que você trabalha a base e consegue olhar o que é que tem lá para ser utilizado em cima.

A existência do estadual está ligada a estrutura da CBF, já que são os presidentes das federações estaduais que elegem o presidente da CBF. O que você acha dessa dinâmica? Acredita que ela pode ser prejudicial para o futebol brasileiro?

Olha, isso é complicado. É um assunto complicado. De certa forma sim. Enquanto mantiver esse modelo de eleição vão continuar os estaduais. Se você quiser acabar com o estadual precisa mudar o modelo de eleição na CBF. Então é uma coisa meio complicada de você analisar.

E sobre a Seleção Brasileira? Você tem acompanhado o trabalho de Tite? Existe algo que não te agrada?

O Tite está trabalhando, tentando reformular, mas usando ainda uma base que ele criou lá atrás. O que eu acho é que em algumas situações poderíamos trabalhar alguns jogos com uma Seleção feita em casa (só jogadores que atuam no Brasil). Acho que tem muita gente boa aqui dentro que não tem oportunidade de jogar na Seleção. As vezes até é convocado, mas chega lá e não joga, entra só dez minutos. O que vale essa convocação? Só para ele falar que esteve lá? Ser valorizado para uma futura venda? Acho que falta essa atenção. Não precisa ser em Eliminatórias, que vai começar aí. Mesmo que seja preciso fazer mais amistosos. Aliás, esse é outro ponto. Esses amistosos precisam ser aqui no Brasil, a Seleção precisa voltar para casa. Traz alguns amistosos pra cá, ao invés de fazer só lá fora, e usa uma Seleção local.

Recentemente Neymar foi advertido por tentar um drible. Teve também casos de jogadores expulsos por comemorar o gol com a torcida. Você acha que as regras do futebol caminham para uma direção perigosa?

Isso é uma loucura. São regras feitas por quem nunca jogou futebol. A pessoa que jogou sabe que futebol vive disso. De um drible, da comemoração de um gol, de uma empolgação. Você proibir isso é um absurdo. Você teria que proibir o exagero. Uma provocação que ofenda o adversário. Mas um jogador subir no alambrado, tirar uma camisa, um drible, isso tudo faz parte do jogo. Em qualquer baba de rua é motivo de brincadeira, de alegria. Quem faz esse tipo de determinação nunca brincou com uma bola para saber a emoção de fazer um gol.

Deixando o futebol de lado, você gosta de acompanhar algum outro esporte?

Gosto. Como joguei vôlei, eu ainda assisto muito. Gosto de ver outras coisas também. Vi agora a final do futebol americano. Não sou aquele cara fanático, que tem time, acompanha. Mas eu gosto de ver. Adoro assistir NBA também. Não me foco como no futebol, mas acompanho.

É possível tirar ideias desses esportes e trazer para o futebol?

Sim. Em tudo dá para tirar algo. O futebol americano tem jogadas. Movimentações de três ou quatro que chamam atenção de um lado para a jogada sair do outro. São coisas bem diferentes no geral, mas dá para pescar algumas coisas. O basquete também oferece conceitos em termos de marcação. A recomposição para fechar o garrafão, o balanço de um lado ao outro. Ofensivamente eles oferecem ideias para entrar nesses espaço. Movimentação sem bola, troca de passe. Então sempre tem alguma coisa que você pode transportar de um para outro.

Você acha que se pratica um bom jornalismo esportivo no Brasil? Costuma acompanhar o que é noticiado sobre seu trabalho?

Eu nunca tive problema com imprensa. Já trabalhei em muitas capitais, equipes grandes e pequenas, mas felizmente nunca tive problema. Sempre houve muito respeito dos dois lados. As vezes concordo, as vezes discordo, mas sempre há respeito. Tenho minhas opiniões e faço o que entendo ser certo. Não me importo com as avaliações que são feitas também. Eu também me avalio. Fico feliz quando alcanço meus objetivos, quando tenho um bom dia de treino. Sobre os outros, agradeço demais aos elogios e respeito as criticas, ninguém é obrigado a gostar do meu trabalho.

E esse começo de 2020 no Vitória? O que tem achado do time até aqui?

Tá bom. Sei que a gente ainda vai ter muito trabalho, mas espero que seja um ano mais tranquilo. O Vitória ainda precisa se equilibrar financeiramente. As coisas ainda estão se encaminhando para isso, mas não está resolvido. Nós estamos montando um grupo que seja forte para abraçar todas as competições. Acho que o começo está bom, bastante promissor.

