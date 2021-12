Geninho mantém mistério para duelo contra Lagarto

O Vitória está em contagem regressiva para mais um desafio. Nesta quinta-feira, 5, o Leão recebe o Lagarto-SE, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Geninho preferiu manter o mistério e realizou a preparação com os portões fechados.

De acordo com a assessoria do clube, antes de a bola rolar no gramado da Toca do Leão, os jogadores assistiram a um vídeo do jogo contra o CRB, pela Copa do Nordeste. Em seguida, o elenco desceu para o campo.

Nesta terça, 3, o treinador comandou a atividade na CT do Rubro-Negro sem nenhum indício de quem irá iniciar o duelo. De acordo com a assessoria do clube, Geninho fez um trabalho tático para ajustar o posicionamento da equipe.

Expulso na primeira fase do torneio nacional, diante do Imperatriz, o volante Guilherme Rend desfalca o time para a decisão desta quinta. A opção mais cotada para ocupar a vaga no meio-campo é o volante Jean, emprestado no início da temporada pelo Corinthians.

O Vitória volta ao batente na manhã desta quarta, 4. Após a atividade, o elenco dará inicio à concentração para o duelo da Copa do Brasil.

Coletiva

Em coletiva realizada nesta terça, Jean comentou sobre suas expectativas para o jogo e preferiu afastar qualquer possibilidade de 'zebra' para o confronto. "[...] Copa do Brasil é aberta para tudo, aberta para todos. Já estive do lado de lá. A gente dá a vida para se defender e quando tem uma oportunidade quer matar o jogo. A gente tem que tomar cuidado".

Apesar do mau momento vivido pelo adversário, o atleta acredita que não haverá moleza. Nesta temporada, o Lagarto-SE venceu apenas um jogo - justamente o duelo de primeira fase da Copa do Brasil, contra o Volta Redonda. No estadual, o time sergipano ainda terminou rebaixado.

"Jogo perigoso. A gente tem capacidade de tornar um jogo fácil, mas sabemos que é a oportunidade da vida deles. Já estive em times que encaravam a Copa do Brasil como o campeonato mais importante do ano. Imagina eles que foram rebaixados e têm a oportunidade de fazer uma coisa surreal que é classificar na Copa do Brasil. Nós temos vários exemplos, como o Atlético-MG que perdeu para o Afogados, exemplos da Série A e da Série B, que já caíram na Copa do Brasil. Como você falou, é um terreno fértil para zebras. A gente tem que tomar cuidado porque não acontece só na Copa do Brasil", alertou.

