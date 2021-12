Geninho esboça time do Vitória em treino tático no Barradão

O técnico do Vitória Geninho promoveu um treino tático no CT do Barradão nesta quinta-feira, 28, e começou a montar o time titular do Leão para o duelo de sábado, 30, contra o Coritiba (PR) no Estádio Manoel Barradas, pela última rodada do Brasileirão da Série B.

O comandante iniciou o dia de treino, apresentando aos atletas o vídeo com análise sobre o time paranaense. Na sequência, ele levou o grupo para o campo 1 do CT, onde dividiu dois times e comandou um movimentado coletivo. Os goleiros foram os únicos a ficarem de fora pois realizaram um trabalho específico.

Na atividade, o treinador testou os prováveis substitutos dos volantes Léo Gomes e Lucas Cândido, ambos suspensos com três cartões amarelos, e oficialmente desligados do clube. Léo vai se apresentar em 2020 ao Athletico, seu novo clube, enquanto Lucas retorna ao Atlético Mineiro finalizado o período de empréstimo.

Quem ficou de fora do treino foi o atacante Jordy Caicedo, que segue em tratamento de pubalgia e fez atividade na academia de musculação do clube. Outro desfalque foi o lateral-direito Jonathan Bocão, recém operado e que fez apenas fortalecimento muscular.

O grupo de jogadores do Rubro-Negro volta as atividades nesta sexta-feira, 29.

