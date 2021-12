Geninho descarta ida para o Avaí e pretende definir situação até segunda

Com a permanência garantida e a Série B chegando ao fim, muito se começa a especular acerca da saída e chegada de reforços para a temporada 2020. Uma das peças de destaques do campeonato foi o treinador Geninho, que chegou ao clube na 23ª rodada quando a equipe ocupava a 15ª posição. De lá pra cá, o comandante disputou 14 partidas, acumulando cinco vitórias e seis empates

No início da semana, um rumor acerca de uma possível saída de Geninho para seu ex-time Avaí rondou a atmosfera da Toca do Leão. No entanto, em entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, 29, o comandante descartou a possibilidade de ir para a equipe catarinense.

"Sobre minha permanência, conversei com Paulo (Carneiro), ele manifestou o interesse do Vitória, mas não conversamos nada, nem em termos de números, nada. Eu disse a ele que eu gostaria de definir essa situação a partir da segunda-feira, quando terminar o campeonato. Disse que teria algumas coisas para resolver, para equacionar, para depois conversar sobre a permanência. Uma dessas coisas era o convite do Avaí para ser diretor de futebol. O presidente do Avaí estava no Uruguai conversando com um treinador. O Jorge Fossati chegou ontem. Tenho um relacionamento ótimo com ele, relacionamento de amigo, até familiar. Liguei para ele e deixei bem claro que não tenho interesse em deixar de ser treinador agora", cravou o treinador Rubro-Negro.

Durante a entrevista, um dos entraves declarados por Geninho é a questão financeira. Apesar da reformulação, o clube está com salários atrasados em dois meses, motivo que tem sido uma dor de cabeça para o presidente Paulo Carneiro. Na última terça-feira, 26, os jogadores não treinaram com bola e se reuniram com o dirigente para resolver essas questões.

"É claro que pesa, ninguém gosta de trabalhar sem receber. Não só a minha permanência, mas a vinda de outros jogadores. Os atletas se comunicam entre si, se você liga para uma pessoa e ela diz que não está recebendo, a pessoa não vai. Lógico que para uns, a situação pesa mais que para outro. Todo mundo quer receber. Alguns podem esperar, outros não e o Vitória sabe disso. Paulo Carneiro trabalha dia e noite para tentar sanar e resolver esses problemas. Acho que as coisas estão encaminhando para colocar as coisas em ordem e esperamos que seja o mais rápido possível", comentou.

Caso permaneça no Barradão para a próxima temporada, Geninho não poderá com algumas peças que tiveram destaque nesta reta final de Série B. A dupla de volantes, Lucas Cândido e Léo Gomes, desfalcam a equipe nesta última rodada e já foram desligados do clube. O primeiro retornou para o Atlético-MG, time que detém seu passe, enquanto o segundo foi negociado no meio da temporada com o Athletico-PR.

"Em relação ao planejamento, tenho participado das reuniões, tenho omitido minhas opiniões, até porque tenho um acordo com o Vitória, que se estende por mais uns dias. O Vitória, forçosamente, vai passar por alguma reformulação. Tem vários jogadores que o contrato acaba. Vai passar por uma série de renegociações para que aqueles jogadores que tiveram boa participação, e serão analisados pela comissão técnica, junto com o departamento de futebol profissional e a presidência, para que eles permaneçam. Já foi feito um apanhado muito grande na Série B, de jogadores que mais se destacaram por suas equipes, dentro de suas posições. Também mapeamento de Série A, de jogadores que não ficar em suas equipes, que retornam para equipe grande. Claro que passa pela situação financeira do clube, que hoje não é boa. Não adianta trazer um elenco e não ter cacife para manter, com problemas que vão impedir que esse elenco tenha o rendimento ideal. O Vitória está se reformulando, se acertando, trabalhando com boas perspectivas de buscar recursos para fazer uma equipe forte", concluiu.

