Geninho confirma Jean e Rodrigo Andrade contra o Lagarto

Apesar de alguns treinos com portões fechados, o técnico Geninho resolveu abrir o jogo e confirmar o time que irá a campo contra o Lagarto-SE, nesta quinta, 5, às 19h15, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com dois desfalques no meio-campo – Guilherme Rend e Fernando Neto – o comandante falou durante entrevista coletiva (assista abaixo), nesta quarta, 4, já ter os substitutos na 'ponta da língua'.

"Temos trabalhos em cima. Muito ruim que quebre uma formação em um setor que vinha tendo desempenho muito bom. Tanto Guilherme quanto Fernando vinham sendo titulares e você perde os dois de uma vez só. Devo começar o jogo com o Jean, Rodrigo o Magrão no meio. O resto do time é o que vem jogando. Acredito que a gente possa ter um bom desempenho. Tudo isso nos dá a expectativa e a esperança de fazer um bom jogo", projetou.

Além das duas novidades no time principal, Geninho também optou por promover dois jovens do time de aspirantes para compor o banco de reservas. Presentes na derrota do final de semana contra o Bahia, por 2 a 1, os meias Tenório e Eduardo também estarão presentes na relação do time principal para o duelo.

"Acho que os dois têm muita qualidade, são excelentes profissionais, estão trabalhando sério. Desde que vieram, já evoluíram e muito. Na hora que tiverem uma chance, não vão nos decepcionar, porque são de muita qualidade. Temos vários garotos que estão com a gente, vários que estão jogando no sub-23. Esse trabalho é um resgate da história do Vitória, daquilo que o Vitória fazia. De repente Eduardo começa a jogar e acha o lugar dele. É muito bom porque estão pisando no calcanhar dos mais velhos. Ganha todo mundo: ele, o time e o clube", afirmou o treinador.

Por falar em Ba-Vi, Geninho ainda avaliou a derrota no clássico, pelo Campeonato Baiano. Assim como Agnaldo Liz, ele também achou o resultado injusto para o Rubro-Negro que, segundo o técnico do time principal, dominou boa parte da partida. No entanto, o comandante prefere compreender como duas situações distintas, uma vez que os planteis são formados por jogadores e comissões técnicas diferentes.

"Muito ruim (a derrota para o Bahia). São dois campeonatos que estão sendo traçados de maneira separada. Três, praticamente. E tivemos que abrir mão de um deles. Se você for ver, a própria tabela tem hora que atrapalha [...] Optamos por fazer esse trabalho no sub-23. Foi formada uma comissão técnica paralela. Acho que essa equipe vem fazendo um bom campeonato. Tem chances reais de classificação e de título. É um gosto ruim que perca um clássico, ainda mais jogando dentro de casa. Quem teve o melhor desempenho foi o Vitória. Tomou banho de água fria. Mas acho que o torcedor é inteligente e sabe separar as coisas. Sabe que o time que vai jogar manhã é outro time, ganhou um Ba-Vi há pouco tempo. A gente entende, acho que vai ter um reflexo, mas acho que o torcedor vai entender que é outro campeonato, outra equipe e é um jogo importantíssimo", analisou.

Por fim, Geninho ainda fez sua própria avaliação sobre o desafio em jogo único desta quinta. "Não vai ser um jogo fácil. Pode até se tornar um jogo fácil se no começo do jogo acharmos um gol. Lagarto vem para jogar por uma bola. Ele vai vim para jogar por uma bola. E se o Vitória der campo, vai ficar pior. A torcida tem que vir, empurrar, ser consciente da importância dela. Vamos entender toda a mágoa de ter perdido um clássico, mas tem que saber que vai ser um jogo diferente", concluiu o comandante.

