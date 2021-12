Geninho chega a Salvador e será apresentado nesta sexta-feira

Após ser anunciado como novo treinador do Vitória, o técnico Geninho já está na capital baiana. O comandante desembarcou na noite desta quinta-feira, 19, por volta das 18h30, no Aeroporto Internacional de Salvador. Ele chega ao clube para sua quinta passagem.

Geninho inicia as atividades no Rubro-Negro nesta sexta, 20, quando será apresentado e, em seguida, comandará o primeiro treino visando a partida contra o Atlético-GO, na terça, 17, no Barradão, pela 24ª rodada da Série B.

O último trabalho do treinador foi no Avaí, onde conseguiu o acesso para a elite do futebol nacional em 2018. Em 70 jogos pela equipe catarinense, ele conquistando 30 vitórias, 22 empates e perdeu 18, um aproveitamento de 53.3%.

No Vitória, Geninho é o quinto técnico nesta temporada. O Leão, que iniciou o ano com o técnico Marcelo Chamusca, ainda teve os treinadores Cláudio Tencati, Osmar Loss e Cláudio Amadeu, demitido na última quarta.

