Geferson e Alan Costa são apresentados na Toca do Leão

O Vitória apresentou mais dois jogadores no Barradão, em Salvador. Nesta sexta-feira, 20, foram apresentados os novos contratados vindos do Internacional, o lateral-esquerdo Geferson e o zagueiro Alan Costa. O detalhe é que os dois atletas já estrearam com a camisa do Leão, na quarta-feira, 18, no amistoso contra o Atlântico, no Barradão. Os dois atletas pertencem ao Inter e ficam no Leão até o fim de 2017.

O primeiro a falar com a imprensa foi o lateral Géferson, que atuou na base do Leão antes de se transferir para o time Colorado. Ele comentou sobre a sua saída da categoria de base do Leão e revelou estar de volta ao clube do coração

"Eu saí por questão pessoal, eu tive um desentendimento que agora não vem ao caso. O importante é que agora estou de volta, clube do coração, me acolheu muito bem, queria agradecer ao Sinval por acreditar em mim e no meu trabalho", disse o jogador, que disse já conhecer alguns atletas do elenco.

Geferson projetou também uma briga pela posição no time titular com o lateral Euller, que fez parte do plantel principal na última temporada. "Sei que vai ser uma briga muito forte com o Euller, que já tava aqui na casa, mas eu chego pra somar, independente de quem jogue, eu ou ele, um vai respeitar o outro, vai ter a briga interna, que tem que ter, e aí é só trabalhar, ver o que o professor Argel quer e conseguir os objetivos", disse o jogador.

Depois de Géferson, foi a vez do zagueiro Alan Costa ser apresentado para a imprensa. O atleta de 26 anos foi treinado por Argel Fucks na época em que o treinador comandou o time gaúcho. Apesar de não ter tido muitas oportunidades de jogar com ele, Costa disse ter boa relação com o técnico.

"Não tive muitas oportunidades naquela época, tinha Paulão, tinha o Ernando, o pessoal já vinha jogando e ele seguiu com isso aí. Minha relação com ele foi muito boa, ele me deu muitas oportunidades no Inter, minha relação com ele profissionalmente foi espetacular, até por isso que ele acabou me indicando pra cá, me trazendo pra cá, e foi isso que fez a gente estar trabalhando juntos", contou o zagueiro.

O zagueiro revelou que jogadores de outras equipes têm elogiado as novas contratações da equipe para a temporada. "Eu tenho certeza a gente vai buscar coisas grandes esse ano. Vamos trabalhar muito pra isso. Até jogadores amigos meus que jogam em outras equipes têm elogiado, falando do nosso elenco que vem se formando. Tem chamado muita atenção", concluiu.

Treino

Antes da apresentação dos jogadores, a equipe treinou na academia. O time estreia oficialmente na próxima quinta-feira, 26, às 19h, diante do Sergipe-SE, no Barradão, pelo Grupo E.

