Geferson, do Inter, deve ser próximo reforço do Vitória

Baiano de Lauro de Freitas, na região metropolitana (RMS), Geferson passou a infância no bairro de Itapuã, em Salvador. Agora, aos 22 anos, o lateral esquerdo, formado na base do Internacional, está acertando sua volta à terra natal para defender o Vitória e tentar reencontrar o sucesso na carreira.

A diretoria rubro-negra já obteve a liberação do empréstimo junto ao clube gaúcho. Hoje, vai discutir o contrato com o atleta, que está em Salvador passando férias. A contratação deve ser efetivada nos próximos dias.

Oriundo de uma família de torcedores do agora arquirrival Bahia, Geferson é sobrinho-neto de Biriba, campeão da Taça Brasil de 1959 pelo Tricolor. Contudo, seu único vínculo futebolístico no estado foi com o Rubro-Negro, clube que defendeu por três anos nas divisões de base. Ele deixou o Vitória em 2011 para integrar a equipe sub-17 do Internacional.

No Rio Grande do Sul, viveu carreira meteórica. Profissionalizou-se aos 20 anos, na virada de 2014 para 2015. Em seis meses, já era titular absoluto e foi convocado – no lugar de Marcelo, do Real Madrid, lesionado – para disputar a Copa América de 2015 com a Seleção Brasileira.

O baiano, porém, não chegou a entrar em campo com a camisa verde e amarela. Foram seis partidas no banco de reservas. As duas primeiras em amistosos contra México e Honduras. As quatro seguintes já pelo torneio continental, em que o Brasil foi eliminado nas quartas de final.

A queda na carreira ocorreu na mesma velocidade da ascensão. Logo na volta da Seleção, ficou marcado por ter feito um gol contra na derrota por 3 a 1 para o Tigres, do México, que eliminou o Inter na semifinal da Libertadores. No Brasileirão, prejudicado por uma lesão no ombro esquerdo, não repetiu o mesmo desempenho do primeiro semestre. Em setembro, Geferson teve de passar por uma cirurgia que o deixaria sem jogar até o fim daquela temporada.

Ao retornar, no começo de 2016, foi colocado na condição de terceira opção da lateral esquerda. Artur era o titular. Raphinha, o reserva imediato. Geferson retomaria a titularidade somente em setembro. Na ocasião, declarou: “Vivi um período muito difícil. Estava vindo numa sequência boa. Fui convocado, mas não voltei bem. Depois, sofri a lesão. Foi muito ruim ter ficado fora do time. Treinei muito para recuperar a titularidade. Agora, estou pronto para ela”.

De lá até o fim do ano, Geferson conseguiu se estabeleceu como titular. Disputou 12 jogos. Contudo, sucumbiu com a má fase do Inter e foi rebaixado para a Série B.

Outras contratações

Outro baiano que nunca atuou profissionalmente no estado e que pode fechar com o Leão é o zagueiro Edcarlos, 31 anos, ex-São Paulo, Grêmio e Atlético-MG. O atleta, natural de Salvador, foi oferecido ao clube com possibilidade de contrato por três anos. O Vitória estuda a possibilidade.

De resto, o Rubro-Negro, que busca ao menos mais outras cinco contratações para o início da próxima temporada, tem esbarrado em altos valores que estão sendo pedidos. Estão na mira o meia argentino Dátolo, ex-Atlético-MG, Boca Juniors e Napoli, o meia-atacante Marquinhos, revelado no próprio Vitória e com passagens por Cruzeiro e Internacional, e o atacante Oswaldo, ex-Ceará, São Paulo e hoje no Fluminense.

Até aqui, a única contratação oficializada para 2017 é o lateral direito Leandro Salino, que vem do Olimpiakos, da Grécia. O zagueiro Fred, do Grêmio, já está apalavrado. Outro bem perto do acerto é o meia Gabriel Xavier, que vem emprestado pelo Cruzeiro.

