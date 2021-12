Gatito recebe alta médica após operação no joelho

O goleiro do Vitória, Roberto Junior Gatito Fernández, recebeu alta nesta terça-feira, 13, após passar por uma cirurgia no joelho direito no Somed Day Hospital, localizado no bairro da Pituba.

O jogador sofreu uma lesão no menisco medial há uma semana e ficará dois meses afastado dos gramados. Ele vai iniciar a fisioterapia para o processo de recuperação a partir desta quarta, 14.

Outro que também passou por uma cirugia foi o zagueiro Josué do time sub-20. O atleta foi submetido a reconstrução de ligamentos cruzados e receberá alta nesta quarta.

adblock ativo