Gatito declara desejo em ficar, mas vê renovação distante

A ansiedade da torcida rubro-negra em receber a notícia de que seus principais jogadores tiveram o contrato renovado para a temporada de 2016 parece estar longe do final feliz. Se, por um lado, o goleiro Fernando Miguel, que terminou o ano como reserva, e o lateral-esquerdo Diego Renan já assinaram o novo vínculo, o atacante Rhayner e o meia Escudero, principal ídolo da torcida, deixaram o clube.



Outros que podem ir no mesmo caminho são o meia Pedro Ken, capitão da equipe e que declarou recentemente que merecia ser mais valorizado pelo Vitória, e o goleiro Gatito Fernández, que não aceita a proposta de redução salarial oferecida pelo clube e negocia também o recebimento de uma dívida que o Rubro-Negro possui com ele oriunda do ato de sua contratação, em julho de 2014.



O empresário do atleta, Shai Lerner, que já teria propostas de outros clubes, declara que o desejo de Gatito Fernández é seguir no Vitória, mas, pela iminência do início da próxima temporada, talvez já abrir as negociações para outras ofertas. Até então, ele queria evitar colocar o goleiro "em leilão".



"Gatito está com o telefone na mão, esperando eu ligar para dizer que a negociação com o Vitória deu certo. Ele ficaria muito triste se tiver que sair agora, que já está adaptado e conquistou a confiança do treinador e da torcida".



Contudo, o desfecho positivo está bem distante. No início do mês, o Vitória havia feito a proposta de redução do salário em mais de 30%. Diante da negativa do goleiro, fez, há uma semana, uma segunda oferta, mas que pouco mudou com relação à primeira.



A estagnação das negociações incomoda o goleiro. "Depois de voltar à Série A, o projeto de Gatito é ajudar o Vitória a ir à Libertadores. Porém, até agora, o acordo está um pouco longe", diz Lerner.

