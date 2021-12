Gatito continuará como titular contra o América

Quando se tem dois goleiros com bom nível técnico, até uma má notícia é amenizada. Apesar de ter treinado normalmente na véspera, nesta quinta-feira, 30, Fernando Miguel voltou a sentir dores musculares e não enfrenta o América Mineiro, no sábado, 1º, no Barradão, pela Série B. Ruim, mas nem tento. O paraguaio Gatito Fernández, que o substituiu bem no 0 a 0 com o Macaé, na última terça, permanecerá como titular.

Parado durante quase todo o primeiro semestre devido a uma lesão no joelho direito, o estrangeiro, que chegou com melhor status e tem um dos maiores salários do elenco, reiniciou agora a concorrência com o pegador de pênaltis.

Em 2015, Gatito atuou em apenas duas partidas, exatamente as duas mais recentes: derrota de 2 a 1 para o Náutico em Pernambuco e empate em casa com o Macaé.

Ano passado, ainda pela Série A, ele atuou 15 vezes, 14 delas como titular. No final da temporada, acabou perdendo a vaga para Wilson, que já se transferiu para o Coritiba. Gatito tem contrato com o Leão até o final de 2016. Já o titular Fernando Miguel encerra seu vínculo em dezembro.

Retornos

Apesar da perda no gol, o vice-líder Vitória conta com as voltas do atacante Elton e do zagueiro Guilherme Mattis, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

Robert deve ceder a vaga ao artilheiro do time. O xerife, que reassume o lugar ocupado por Kanu, opinou que derrotar o terceiro colocado América é crucial, porém ele receita paciência, principalmente com a pressão e a obrigação de vencer em casa.

"É claro que a gente sabe que o torcedor sai insatisfeito porque quer ganhar sempre. No vestiário, após o jogo do Macaé, tinha um clima como se a gente tivesse perdido. Mas continuamos no G-4, ganhamos duas posições, o Botafogo não se distanciou. O América vai vir para cima. Temos que saber nos impor e aproveitar as oportunidades", disse Mattis.

Nesta quinta, o Vitória treinou em Pituaçu sem a presença da imprensa. O capitão Escudero, com dores, treinou separado do grupo, mas jogará. Nesta sexta, 31, o elenco treina no Barradão, pela manhã. O técnico Vagner Mancini deve confirmar nesta sexta a escalação.

Volante volta a treinar

Após dois meses sem atuar, o zagueiro/volante/lateral Luiz Gustavo deixou o departamento médico e começou a treinar com o grupo. "Luiz Gustavo teve lesão muscular na coxa que está cicatrizada. Ele foi liberado, está bem, sem queixas", assegurou o médico Rodrigo Vasco da Gama.

