Garoto Jhemerson começa 2017 com destaque no Vitória

Pouco conhecido pelo torcedor do Vitória até sua estreia no profissional, no amistoso da última quarta, o garoto Jhemerson Guimarães, que chegou para reforçar a base do Leão no ano passado, agora tem status de promessa.

Isso contraria até mesmo as previsões do diretor de futebol, Sinval Vieira. Segundo ele, a nova diretoria estaria contratando ‘medalhões’ e reformulando a base porque a geração não seria das melhores. “Sabemos que a safra não foi tão boa como podemos revelar”, afirmou o dirigente, no final do ano passado.

Mas Jhemerson parece ser um ponto fora da curva. No amistoso, sua entrada no segundo tempo foi determinante para que o Vitória virasse o placar do 1 a 0 para 2 a 1 contra o Atlântico. O meia participou nas duas jogadas que culminaram nos gols do Rubro-Negro, marcados por Cleiton Xavier e Euller.

“Eu estava com frio na barriga, o primeiro jogo no profissional dá muito nervoso. Fiquei muito feliz por poder contribuir nas jogadas dos dois gols. E espero ter mais oportunidades daqui para frente, quero fazer igual ou melhor”, disse o garoto, que, no próximo dia 27, completa 20 anos.

Natural de Anchieta, no Espírito Santo, Jhemerson começou a jogar aos sete anos, e teve sua primeira experiência em clubes no Cruzeiro, ainda aos 12 anos. Três anos depois, sem contratos com bons clubes e passando por dificuldades, trabalhou entregando panfletos, vendendo balas no semáforo e em festas infantis.

Mas ele não desistiu. Passou rapidamente pelo Coritba e, depois, pelo Araxá-MG, onde atraiu a atenção do Vitória na disputa da Copa São Paulo de juniores. “Esse início turbulento me deu mais experiência porque passei muita dificuldades. Sei dar valor às oportunidades e isso me ajudou a vencer”, opinou o atleta.

Ascensão

Jhemerson precisou se adaptar às necessidades do técnico Argel Fucks para subir para o profissional. Ele disse que gostava de jogar mais recuado, mas acabou sendo utilizado como ponta direita na sua primeira participação.

“O professor está me usando como ponta. Eu até gosto porque tenho mais liberdade pra ir pra cima. Ele disse que eu tinha uma característica que ele gostava, que era de chegar pelas beiradas, e que queria que eu jogasse mais dessa forma”, explicou.

A participação no profissional não foi uma surpresa. Jhemerson estava treinando com o elenco principal antes de participar da Copa São Paulo deste ano. “Fiquei três semanas no profissional. Fui para a Copinha, joguei bem e, depois que voltei, o professor Argel me mandou pro profissional de novo. Ele disse que todo mundo que participou da pré-temporada ia entrar no amistoso, por isso eu sabia que ia jogar”.

Para ele, o novo formato do ataque do Vitória vai dar certo. “A principal característica desse time é o coletivo, e se o coletivo vai bem o individual aparece. A gente tem que ser um pouco ousado do meio pra frente, e agora não tem muita dependência de um jogador, o que é bom para que mais atletas consigam destaque”, opinou.

Marcelo de saída

O presidente Ivã de Almeida revelou ter recebido proposta por Marcelo de um clube do exterior. Segundo Ivã, o valor oferecido pelo volante chegaria perto da multa rescisória do atacante Marinho, de cerca de R$ 17 milhões. “Está 99% fechado”, afirmou o dirigente.

