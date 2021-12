Gallo testa grama sintética para o jogo contra o Furacão

Sem tempo de lamentar a derrota diante do Santos, na última quarta-feira, o Vitória já está em preparação para o duelo contra o Atlético-PR, no domingo, 25, às 16h, na Arena da Baixada, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão começa na 18ª colocação do campeonato, com oito pontos ganhos.

O técnico Alexandre Gallo aproveitou o treinamento desta sexta-feira, 23, na Toca do Leão, para iniciar a adaptação dos atletas para enfrentar outro adversário, além do Furacão: o gramado sintético da Arena da Baixada. O Leão fez um trabalho específico no campo de grama artificial do CT, inclusive com a participação do meia-atacante Carlos Eduardo, que concluiu exames, mas ainda não foi anunciado formalmente pelo clube.

O treinador também submeteu os atletas a uma atividade tática e de bola parada, e ainda comandou um treino de cobranças de pênalti. No último jogo, o atacante Kieza perdeu uma penalidade no finalzinho da derrota para o Santos.

Com cansaço físico, o lateral direito Patric foi poupado do treino e acabou não testando o gramado sintético. Apesar disso, ele foi relacionado para o embate e não deverá ser um desfalque.

A defesa

O time terá um reforço no setor defensivo já para este jogo. O zagueiro Ramon, que voltou de empréstimo do Maccabi Tel Aviv, de Israel, foi regularizado e já está à disposição de Gallo para a partida deste domingo. O atleta, por sinal, foi relacionado para a partida e pode começar jogando.

O reforço pode vir a calhar justamente porque a defesa tem sido a principal carência do Rubro-Negro nesta temporada. Nas nove rodadas do Brasileirão, o time só não tomou gol no empate contra o Avaí, em 0 a 0, logo na primeira rodada da competição, e no triunfo por 2 a 0 diante do Atlético-MG, pela 6ª rodada da competição. Nos outros sete jogos, o time levou 11 gols – curiosamente, o Rubro-Negro foi mais vazado jogando em casa (6 gols) do que fora (5).

A equipe viajou nesta sexta para Curitiba, local da partida. Nela manhã deste sábado, 24, às 10h30, o time faz o último treino antes do duelo, no CT do Coritiba.

*Estagiário sob supervisão do editor interino Daniel Dórea

adblock ativo