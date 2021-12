Gallo promete lutar com Pet pela salvação rubro-negra

Depois de perder para o Grêmio, nesta quarta-feira, 19, no Barradão, por 3 a 1, o técnico Alexandre Gallo afirmou não ter gostado da atuação do Vitória jogando em casa. “Uma derrota de uma postura ruim, principalmente no primeiro tempo. Não gostei da postura da equipe. Reativa e não proativa. Foi uma atuação muito abaixo do que a gente esperava”, disse, em entrevista coletiva.

A derrota deixou o vitória mais afundado na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, com 12 pontos conquistados. Gallo comentou sobre a situação atual do time, e ressaltou que vai lutar para mudar a condição da equipe.

“Nós não estamos parados, sabemos que temos dificuldades. E que temos que equacionar o mais rápido possível. Porque o Vitória é uma equipe grande e não pode estar na situação que está. E eu vou lutar juntamente com Petkovic para sair dessa situação. A torcida não merece o que aconteceu nesta quinta, 20. Uma atuação sem alma.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

