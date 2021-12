Gallo não resiste à pressão e é desligado do Vitória

O técnico Alexandre Gallo não resistiu a mudança na presidência do Vitória e foi desligado do time. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 21. Com isso, a equipe será comandada neste sábado, 22, pelo auxiliar técnico Flávio Tanajura durante o jogo contra o Chapecoense.

A demissão do treinador é consequência do desempenho ruim do rubro-negro, que está na zona de rebaixamento. No comando de Gallo, o Leão perdeu seis jogos, venceu três vezes e empatou duas partidas.

Após a derrota diante do Grêmio na última quarta, o presidente Ivã de Almeida decidiu tirar licença e o vice-presidente Agenor Gordilho assumiu o clube.

O Vitória ainda não definiu o novo técnico e disse que o executivo de futebol Petkovic já está buscando um substituto para Gallo.

