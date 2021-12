Gallo fala em buscar resultado contra o São Paulo: “Vamos jogar para vencer"

O novo técnico do Vitória Alexandre Gallo foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 5, na Toca do Leão. Durante a coletiva, o treinador, que carrega a responsabilidade de tirar o clube da zona de degola do Brasileirão, falou em buscar o resultado contra o São Paulo, na quinta, 8, no Morumbi, às 19h30, mas que precisa de tempo para ajustar as coisas.

“Vamos jogar para vencer, sim. Vamos enfrentar uma grande equipe, mas vamos fazer de tudo para colocar as nossas ideias e já tentar buscar o resultado. Não podemos esperar mais, precisamos sair dessa zona de desconforto. Mas o trabalho vai demandar um pouco de tempo para acontecer de uma maneira boa”, contou Gallo.

Com a confirmação de um novo técnico, o agora diretor de futebol Petkovic foca agora em buscar novas contratações. “Junto com ele [Gallo] vamos dar continuidade a essa procura de reforços”, contou o dirigente.

No treino desta segunda, enquanto os titulares fizeram um regenerativo, Gallo observou os reservas em um coletivo. Willian Farias, que não enfrentou o Fluminense por causa de dores, treinou e deve encarar o São Paulo.

