Gallo estreia com missão de mudar escrita no Morumbi

Com um histórico pouco favorável e fragilizado pelo péssimo início no Campeonato Brasileiro, o Vitória busca, na estreia de Alexandre Gallo no comando da equipe, um bom resultado diante do São Paulo, nesta quinta-feira, 8, às 19h30, no estádio do Morumbi.

Além da pressão de ainda não ter vencido no campeonato – foram três derrotas e um empate – o Rubro-Negro vai precisar ultrapassar uma barreira inédita, a de vencer o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro.

Mas, para o treinador, o ideal é ver a situação por outro ângulo e encarar o desafio como algo positivo.

“A gente tem que levar como se fosse um presente de Deus. Acho que os grandes jogos são os que marcam a sua carreira. É um grande desafio, e a gente tem que estar preparado e pronto para grandes desafios”, disse o treinador.

Gallo acrescentou que acha que os históricos não são definitivos para vitórias ou derrotas, discurso que ‘casou’ bem com o do capitão Willian Farias, na terça-feira.

“Se não acreditasse na vitória nem iria para lá. A gente sabe que o campeonato é muito igual. Vai ser difícil. A gente tem que respeitar a equipe do São Paulo, que é muito forte no seu campo. Mas a gente vai, com certeza, com o pensamento de trazer os três pontos para cá. Porque a gente também está precisando mais do que eles”, disse o capitão.

Mudanças no time

Para pegar o São Paulo, o treinador vai apostar num ataque rápido, com Neilton, David e Kieza, e num meio-campo técnico, com Gabriel Xavier. Segundo ele, jogar de outra maneira poderia ir de encontro aos pontos positivos dos jogadores da equipe.

“Tenho que pontuar que o elenco que tenho é esse, com essa característica. Não posso jogar de uma outra maneira, senão vou acabar ferindo a capacidade do atleta. Sempre os times que jogaram com essa velocidade tiveram bom desempenho, principalmente aqui no Nordeste”, opinou.

Gallo citou Kieza especificamente como um homem de confiança dele – os dois trabalharam juntos no Náutico. “Disse a ele: vamos fazer gol, hein? Foi bom e vai ser bom de novo. Temos que repetir as coisas boas”, disse Gallo.

E o São Paulo?

Do outro lado, o Tricolor paulista vem mais confortável, na 10ª posição na tabela com seis pontos somados e com rendimento bem melhor que o do Leão: até agora foram duas vitórias e duas derrotas.

Mesmo assim, a equipe segue sem emplacar e busca mostrar serviço para a torcida, ainda mais jogando em casa. Anunciado na terça-feira, o meia Maicosuel já está regularizado e pode estrear nesta quinta.

Já o atacante Luiz Araujo foi liberado pelo São Paulo para assinar com o Lille, time francês, e não defende mais a equipe paulista.

São Paulo x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP

Quando: Quinta-feira, 8, às 19h30

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Ivan Carlos Bonh e Luciano Roggenbaum (trio do Paraná)

São Paulo - Renan Ribeiro; Lucão, Maicon e Éder Militão (Lugano); Bruno (Thiago Mendes), Jucilei, Cicero e Junior Tavares; Thomaz, Pratto e Marcinho (Wellington Nem). Técnico: Rogério Ceni.

Vitória - Fernando Miguel; Patric, Alan Costa, Fred e Thallyson; Willian Farias, Uillian Correia e Gabriel Xavier; David, Neilton e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

