Gallo diz que quer mudar time “o mínimo possível”

Com uma escalação por partida, o Vitória do treinador Alexandre Gallo tem sido uma caixinha de surpresas. Mas, para quem gosta da estratégia, ela deve acabar mudando em pouco tempo. E quem disse isso foi o próprio Gallo.

“Pretendo não mudar muito. Quero mudar o mínimo possível. Gostaria muito de repetir uma equipe só, mas no futebol não dá para agir dessa maneira. Até porque o momento que a gente vive é de bastante desconforto. Estamos tentando achar nosso melhor. A ideia é mexer o mínimo possível” , disse o treinador.

A ideia seria a de fazer o mínimo de alterações já no próximo jogo, contra o Atlético-GO, no sábado – apesar de Kieza, lesionado e afastado por, no mínimo, 90 dias. “Não tem mistério nenhum. A única coisa é que, hoje a informação é muito rápida, a gente não quer passar subsídio com antecedência para nosso adversário, que é forte, a gente respeita”, acrescentou.

E isso inclui os novos reforços: Wallace, que ainda não está regularizado, e o colombiano Santiago Trellez.

“A gente sabe que essa semana, não. Talvez mais fácil o Santiago, mas o que a diretoria me passou é que somente para semana que vem. Houve um problema no clube com o Wallace, uma saída de grande parte da direção, então a Fifa teve que intervir nisso. Quando a Fifa intervém, ela pede três dias úteis para dar uma resposta. Então a gente sabe que o Wallace, e também o Santiago, não vão estar em condições de jogo essa semana”, explicou.

O dia na Toca

O treino desta quarta-feira, 5, na Toca do Leão contou com trabalho de força e potência. Depois, atividades de posse de bola, finalizações e duelos de um contra um e dois contra dois.

O elenco treina novamente na manhã desta quinta, 6, e depois viaja para o confronto contra o Atlético-GO, no Serra Dourada.

Investigação

Os bastidores políticos do Vitória ganharam um novo capítulo: uma comissão de três advogados foi convocada para analisar uma denúncia contra a atual diretoria.

O presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Catharino Gordilho Filho, confirmou que recebeu no último dia 20 um requerimento co denúncias de suposta ilegalidade em contratos da atual gestão. Ele disse que a comissão vai apresentar um relatório após ouvir os esclarecimentos da diretoria e que será apreciado pelos conselheiros em reunião.

“Vamos analisar a denúncia e se é passível de continuidade ou não. Temos que ver se tem fundamento, se os esclarecimentos serão suficientes. E isso será debatido no Conselho para depois levar a uma Assembleia Geral Extraordinária. Não estou aceitando denúncia, criei uma comissão para apurar”, explicou.

De acordo com Catharino, os advogados têm 20 dias para colher informações e mais 20 dias para entregar o relatório, contados a partir do dia 29 de junho, quando ao comissão foi criada. A data prevista para a entrega do documento, portanto, é 7 de agosto.

