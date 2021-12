Gallo comanda primeiro treino com titulares na Toca do Leão

No primeiro treino com os titulares – e o primeiro efetivamente comandado por ele –, nesta terça-feira, 6, o novo treinador Alexandre Gallo começou a testar o elenco para o próximo jogo, contra o São Paulo, na quinta, 8, às 19h30h, no Morumbi.

Nas atividades, o Gallo retornou Patric à posição original, na lateral direita, com Willian Farias de volta ao meio campo. No rol das mudanças, o treinador também experimentou colocar Gabriel no lugar de Cleiton Xavier e Neilton no de Paulinho, com David reforçando o ataque.

Mas nada disso é definitivo: o time titular só será montado nesta quarta, 7, após o treino matinal – a delegação viaja ao meio dia para São Paulo. Apesar de já integrado, Fillipe Soutto ainda aguarda regularização para poder estrear.

O departamento médico deu uma boa ‘esvaziada’ nessa semana: somente os volantes Zé Welison e Bruno Ramires continuam em tratamento pós-cirúrgico. O meia Pisculichi, recuperado de uma contusão muscular, já iniciou o processo de transição.

