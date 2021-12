Galícia e Vitória voltam a se enfrentar após 16 anos

Eles já decidiram três título do Campeonato Baiano e protagonizaram jogos emocionantes desde 1934, quando aconteceu o primeiro confronto pelo Estadual. Galícia e Vitória voltam a se encontrar nesta quarta-feira, 25, às 22h, no Roberto Santos, o Pituaçu.

A última vez que o Azulino Granadeiro encontrou o Leão pelo Baiano foi há 16 anos. Em abril de 1999, a partida terminou empatada por 0 a 0. Naquele ano, o Demolidor de Campeões foi rebaixado e passou 14 anos na segunda divisão.

A primeira final de Campeonato Baiano disputada entre as duas equipes da capital foi em 1942. O Galícia sagrou-se o primeiro tricampeão do Estado. Em 1980 e 1995 deu Vitória.

O time de Parque Santiago, com quatro pontos, está na sexta colocação geral, enquanto o da Toca do Leão, com sete, está na segunda posição.

Como todo clássico deve ser, as torcidas esperam uma grande partida. Esse desejo é ainda mais forte na galera rubro-negra, que vê o time invicto, mas com um futebol que não condiz com a folha salarial paga pelo Leão da Barra.

Novidades

A lista de relacionados do Vitória para a partida desta quarta teve novidades. O goleiro Wilson, que passou por uma cirurgia no ombro e não atua desde novembro do ano passado, está de volta e vai ficar no banco de reservas. A maior surpresa, no entanto, foi a ausência de Neto Baiano - Elton será o titular.

"O Neto é um jogador que a gente está tendo um certo cuidado. A gente percebe, ele percebe e o torcedor já percebeu que ele não está na forma ideal. Estamos tentando fazer esses aportes de trabalho especial para que ele possa chegar ao nível dos outros ", explicou o técnico Ricardo Drubscky.

O treinador também revelou que vai poupar alguns jogadores por causa da maratona de jogos. Romário (lateral-direito), Flávio (volante), Mauri (meia) e Willie (atacante) terão uma chance entre os 11 titulares. Escudero, com dores no tornozelo, e Vander, com dores no dedão do pé, são dúvidas e serão reavaliados antes de irem para o estádio.

