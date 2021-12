Gabriel Xavier treina e vai a campo; Kieza e André Lima são dúvida

O técnico interino Wesley Carvalho já pode contar com mais um reforço para domingo no setor ofensivo: o meia Gabriel Xavier, vetado do jogo de quarta devido a uma gripe, treinou normalmente nesta quinta-feira, 4.

André Lima e Kieza, ambos tratando de lesões, ainda são dúvida. De acordo com a assessoria de imprensa do Vitória, os dois atacantes fizeram reforço muscular e pedalaram por 20 minutos na bicicleta ergométrica. Ainda segundo o clube, André Lima tem mais chance de atuar.

O treinador tem como desfalque certo apenas o volante Uillian Correia, expulso no jogo de ida.

Dátolo rescinde

O meia argentino Jesús Dátolo rescindiu, oficialmente, o contrato com o Vitória na manhã desta quinta. Conforme o diretor de futebol, Sinval Vieira, os termos do desligamento foram de comum acordo.

“Ele abriu mão da multa rescisória e só recebeu seus salários até o mês de abril”, garantiu o dirigente.

Mais de 10 mil ingressos

Com o setor promocional esgotado, a venda para o Ba-Vi decisivo do estadual alcançou nesta quinta o número de 10.244 mil ingressos já adquiridos. E não estão computados aí os sócios do clube, que têm acesso garantido ao estádio.

A comercialização continua nesta sexta, 5, pela internet (no site ingressofacil.com.br), nas bilheterias da Toca (das 9h às 17h) e nas lojas oficiais do clube (das 9 às 17h nos shoppings Capemi, Center Lapa e Paralela).

Terminam no sábado as vendas pelo site (até as 23h) e nas lojas. Domingo, só no Barradão

