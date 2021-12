Gabriel Xavier se machuca e meio-campo do Leão fica em aberto

A lista de lesionados do Vitória ganhou mais um integrante. Sem José Welison por seis meses e Kieza por, pelo menos, mais um jogo, Gabriel Xavier também vai desfalcar o Leão no domingo, 16, contra o Vitória da Conquista, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano.

De acordo com a assessoria, o meia sentiu a coxa e será poupado até passar por uma avaliação detalhada, marcada para esta segunda-feira, 17.

Com isso, o técnico Argel Fucks vai precisar colocar como titulares jogadores que, até então, não têm sido opção para começar partidas.

Se Argel optar em manter o esquema tático, Sherman Cárdenas ou Jhemerson, da base, devem brigar para fazer dupla com Cleiton Xavier no meio-campo.

Isso porque os outros ‘medalhões’ da posição, os argentinos Leonardo Pisculichi e Jesús Dátolo, ainda não estão liberados pelo departamento físico do Leão. Os dois gringos se recuperam de lesões sofridas em fevereiro.

Das duas opções atuais, Cárdenas é quem mais tem experiência em campo. Em contrapartida, o garoto foi mais utilizado nos últimos jogos do Rubro-Negro.

Jhemerson até já foi titular, contra o Fluminense de Feira. Só que a equipe foi montada, à época, com os reservas do Leão. Nesse jogo, Jhemerson fez bonito e marcou um dos seis gols da partida, além de dar duas assistências.

Mais recentemente, o garoto entrou no Ba-Vi e também na Copa do Brasil, anteontem, quando o Leão perdeu para o Paraná. Neste último confronto, ele substituiu justamente a Gabriel Xavier.

Se confirmado na posição, essa vai ser a primeira vez que Jhemerson vai jogar no time principal com ‘força total’.

Argel Fucks ainda não deu pistas sobre quem deve escalar para começar a partida, mas garantiu que o Vitória vai com o que tem de melhor para o jogo: “Vamos jogar com o que temos de melhor. Se tem alguma lesão, faz parte do futebol. O Gabriel [Xavier] parece que sentiu uma lesão na coxa, isso é o futebol. Somos o time que mais jogou no futebol brasileiro. A lesão faz parte. São atletas que jogam no limite. A gente tem que conviver com isso”, explicou o treinador.

Todas as vezes que entra em campo, Jhemerson faz questão de agradecer a Argel e a oportunidade de continuar jogando no profissional. Faz sentido: no início da carreira, ele passou por problemas financeiros e até pensou em desistir do futebol.

“Venho treinando todo dia. Só Deus sabe o quanto tenho trabalhado para ter uma oportunidade. Graças a Deus o professor Argel me deu essa oportunidade”, disse o garoto em uma de suas partidas.

Menos um

Suspenso com o terceiro amarelo, o volante Bruno Ramires também não vai entrar em campo contra o Vitória da Conquista. Seu substituto mais provável é Uillian Correia.

100 partidas

Quatro anos depois do primeiro contato com o Vitória, Fernando Miguel vai chegar à centésima partida pelo Leão caso entre em campo domingo.

Essa vai ser, também, a primeira vez na carreira que o goleiro atinge essa marca. E, tendo em vista a vigência do atual contrato de Fernando Miguel, até o final de 2018, a marca deve ser ampliada.

Fernando Miguel foi promovido a titular em 2015, após as lesões de Gatito Fernández e Gustavo.

