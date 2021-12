Gabriel Xavier e Pisculichi já treinam com o elenco do Leão

Os meias Gabriel Xavier e Leonardo Pisculichi foram oficializados nesta quinta-feira, 12, na Toca do Leão, e já treinaram com a camisa do Vitória.

O elenco do Rubro-Negro trabalhou em dois períodos. Durante a manhã, os atletas fizeram exames e uma atividade na academia.

À tarde, no entanto, os jogadores foram a campo para uma atividade comandada pelo técnico Argel Fucks. O treinamento foi focado na posse de bola e movimentação.

Já o argentino Dátolo participou de uma parte do treinamento e foi retirado para terminar a atividade com uma corrida de 20 minutos.

Outra novidade no elenco foi a presença do meia Jhemerson, da base, que agora integra o elenco principal. Ele se reapresentou com uma contusão no ombro e ficou na academia.

Nesta sexta, 13, o time volta a treinar em dois períodos. Pela manhã, os atletas realizam atividade física e, à tarde, trabalham com bola.

