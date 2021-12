O Vitória apresentou o meia Gabriel Xavier, de 23 anos, como mais novo jogador da equipe nesta terça-feira, 17, na Toca do Leão. A coletiva de apresentação também contou com a presença do diretor de futebol da equipe, Sinval Vieira. O jogador chega por empréstimo, vindo do Cruzeiro, e fica no Barradão até o fim de 2017.

Da Redação

Gabriel Xavier diz que o projeto do Vitória foi determinante na sua escolha

Na coletiva, o atleta falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Rubro-Negro e destacou o projeto apresentado pelo Vitória como determinante para a decisão de jogar em Salvador. "Minha expectativa aqui é muito grande, muito boa. Fui muito bem recebido., Quando surgiu a proposta, o projeto que o Vitória estava criando chamou muita atenção".

O atleta também falou que teve outras propostas, mas que optou pelo Rubro-Negro. "A maior motivação [para assinar com o time] foi o projeto. O time contratou muito bem, tem jogadores de alta capacidade aqui dentro e foi muito determinante para minha decisão".

Gabriel pertence ao Cruzeiro, mas na última temporada atuou com a camisa do Sport. No time pernambucano, "Gabriel Pensador", como é conhecido, não foi tão bem. Foram apenas 4 gols na última temporada.

Xavier também falou sobre a campanha irregular com o Leão da Ilha, no ano passado. "O jogador sofre críticas. Passamos um ano difícil no Sport. Não só eu sofri críticas, outros também sofreram. Jogador tem que tar acostumado com essa pressão. A gente quer trazer alegria pro torcedor, tenho certeza que com o projeto desse ano a gente vai conseguir".

Versatilidade

O atleta chega para brigar por uma vaga no meio de campo do Leão, que já conta com os recém-contratados Pisculischi, Dátolo e Cleiton Xavier.

Sobre o posicionamento em campo, 'Gabriel Pensador' contou que prefere jogar pelo meio, armando as jogadas, mas que não se importa de jogar pelas beiradas, pois já jogou assim nos outros clubes.

A versatilidade de Gabriel pode ser uma vantagem para atuar no time do técnico Argel Fucks. Ele pode sair na frente também pela idade, já que dos quatro novos contratados, é o mais jovem.

No entanto, na coletiva, ele tratou de afastar a hipótese de que a idade pode ser uma vantagem. Segundo ele, os atletas mais experientes 'sabem cortar caminho' no campo e que a idade não devem incomodar na disputa por uma vaga no time titular.

