Gabriel Xavier ainda sente dores e não joga contra o Conquista

O meia Gabriel Xavier vai desfalcar o Vitória no jogo desta quinta-feira, 2, contra o Vitória da Conquista, no Barradão, válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

O exame de ressonância magnética feito pelo jogador na terça, 31, não detectou nenhum tipo de lesão, no entanto Xavier ainda sente um desconforto no músculo adutor da perna direita e por isso não joga.

Gabriel "Pensador" sentiu a perna aos 20 min do 1º tempo do duelo diante do Juazeirence, realizado no último domingo, 29, no Estádio Adauto Moraes. O jogo terminou 2 a 1 para o Leão.

