Gabriel revela ira por derrota para o São Caetano

No último jogo contra o São Caetano, mais uma vez Gabriel foi protagonista da cena mais marcante. Não foram as lágrimas de 2010, quando o Leão perdeu e deu adeus ao acesso. Foi um acesso de raiva mesmo. Com mais uma derrota para o Azulão em pleno Barradão, o zagueiro mirou num microfone que capta som ambiente e chutou como um jogador de futebol americano.

O microfone da emissora de TV virou sucata, mas a indignação de Gabriel custou um hematoma na canela. "A raiva foi tanta que chutei com a canela. Só no outro dia vi que estava muito roxo o local. É sangue quente misturado com raiva, velho. Não podíamos perder aquele jogo. Poderíamos estar até na liderança. Não gosto de perder, tampouco ver o Vitória perdendo. Meti a bomba mesmo!", disse o camisa 4 do Leão.

Com fama de xerife, Gabriel perde a cabeça quando considera algo errado. No treino de ontem, mais uma vez mostrou que não está para brincadeira. Alguns torcedores que assistiam ao treino chamaram os jogadores de mercenários, o que deixou Gabriel bastante irritado. O resultado foi um pequeno bate-boca entre as partes.

"O torcedor tem todo direito de reclamar, mas não pode fazer isso enquanto treinamos. Ninguém está satisfeito com a situação e o treino é o momento para corrigir os erros. Como alguém pode me chamar de mercenário, se nem me conhece? Honro esta camisa do Vitória e trabalho como qualquer outro para sustentar minha família. Mas quem tem que resolver o problema com o torcedor no treino é a diretoria. Eu só quero ajudar o time a voltar a jogar bem e vencer", completou Gabriel.

Torcedor declarado, o zagueiro ainda acredita no título da Série B. "Não estamos bem, é fato. Mas também não podemos achar que está tudo perdido. Ainda restam cinco jogos para voltarmos para o topo da tabela e não acredito em outro final que não seja o acesso com título. Vencendo o Bragantino, encostamos novamente no Goiás", assegurou.

Racha - Apesar dos boatos de que o grupo está rachado, parece unanimidade entre os jogadores de que não existe tal briga dentro do elenco.

"Cara, não sei quem inventou isso. O grupo está fechado e focado no acesso. Teremos o retorno de Victor Ramos e Gilson, o que vai fortalecer ainda mais nosso time. Aqui todos querem ajudar como podem".

Gabriel é o atleta que mais atuou pelo Vitória na Série B este ano. Ao todo, foram 34 jogos com a presença do atleta. Junto com Deola e Ken, é o menos criticado pela torcida e tem fama de raçudo. Só não pode confundir raça com irritação. "Espero não precisar, mas, se tiver que chutar microfone, chuto novamente", brincou (?).

