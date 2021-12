Gabriel quer afastar lembrança do jogo contra o São Caetano

O dia 19 de novembro do ano passado ainda está vivo na memória de quem estava no Barradão. Uma bela festa rubro-negra que terminou em tragédia contra o São Caetano, adversário de hoje, em São Paulo. Uma virada de 2 a 1 que tirou a chance do Vitória subir para a Série A

Agora, o cenário é outro. O Leão vem de seis triunfos seguidos, está firme no G-4 e, assim, aumentam as chances de, a partir desta terça-feira, 31, todos mandarem para longe a triste lembrança daquele fatídico jogo.

O zagueiro Gabriel Paulista estava em campo e jura que não quer vingança. Porém, ainda tem pesadelo com aquele jogo no Barradão lotado. “Cara, eu tento esquecer daquele jogo, mas não consigo. É difícil para alguns jogadores, como eu, que venho da base. Caí com o time e não consegui subir por causa daquele jogo contra o São Caetano. Demorei tempo para conseguir dormir naquele ano”, lembrou ele, que volta após cumprir suspensão.

Gabriel é um dos três jogadores que vão poder se vingar logo mais. Neto Baiano e Nino também atuaram naquele último encontro. “Estava tudo bem e todos estavam confiantes. Fizemos o primeiro gol, mas deu aquele apagão no final. Levamos dois gols que até hoje não acredito. Vamos esquecer, né? Ou pelo menos tentar...”, suspirou Gabriel.

Situação melhor - Com aquela virada, o time do interior paulista assegurou sua permanência na Série B. Atualmente, o São Caetano tenta se manter no G-4, enquanto o Leão busca e passar finalmente o líder Criciúma. “Se depender de nós, eles (São Caetano) não vão se segurar no G-4. Não quero vingança, mas vamos para buscar mais um triunfo e estamos focados nisso”, assegurou o beque rubro-negro.

O problema é quebrar um tabu que dura 10 anos. No estádio Anacleto Campanella, o Leão só venceu uma vez, justamente no primeiro encontro entre os dois clubes, no Brasileiro da Série A em 2001. Com gols de Paulo Isidoro e Sand, o representante baiano venceu os donos da casa por 2 a 0. Depois, foram duas derrotas e um empate.

“Ano passado, eles foram uma pedra no sapato da gente. Lá na casa deles, vencíamos o jogo por 2 a 1, mas acabamos levando o gol de empate no final. Não podemos repetir os mesmos erros que cometemos no ano passado”, completou Gabriel.

