Gabriel Paulista mira volta da regularidade ao Vitória

Para o Vitória, vencer o Bahia no clássico do próximo domingo, 28, na Arena Fonte Nova, pode representar um ganho maior do que a alcançável liderança do Grupo 3 do Campeonato Baiano.

Ciente de que os altos e baixos no Baianão tem gerado desconfiança na torcida rubro-negra, o zagueiro Gabriel Paulista afirmou em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 26, que um triunfo no Ba-Vi pode ser importante também para recolocar o Leão nos trilhos.

"Nada melhor que um clássico para a gente voltar a ter uma regularidade positiva e aumentar o nosso aproveitamento dos pontos disputados. Além da sequência de resultados positivos, temos o objetivo de recuperar a liderança do grupo 2 da competição e nos aproximar da nossa classificação", disse Gabriel.

Assim como fizera antes do primeiro clássico do ano, o defensor rubro-negro voltou a pregar respeito ao rival e pediu atenção para evitar uma derrota na partida.

"Além da boa equipe que possui o Bahia, temos de ter cuidado neste jogo. São duas grandes equipes em busca do resultado que pode garantir a liderança de ambos em seus respectivos grupos. Isso sem contar que eles também podem entrar com o pensamento em devolver o placar do primeiro jogo. Precisamos estar atentos", finalizou.

