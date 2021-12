Gabriel espera conquistar o Baianão pela primeira vez

Nas edições de 2011 e de 2012, o zagueiro Gabriel Paulista esteve muito perto de conquistar o título do Campeonato Baiano pelo Vitória, mas bateu na trave e amargou dois vice-campeonatos.

Poupado no jogo do último domingo, 5, contra a Juazeirense, o defensor rubro-negro, um dos poucos a treinar na Toca do Leão nesta segunda-feira, 6, revelou o seu desejo por levantar o trófeu do Baianão pela primeira vez.

"Espero que nesta temporada a história possa ser diferente e possamos coroar a nossa ótima campanha, até aqui, com o título. Trocaria todas e qualquer premiação em troca do título. Não será tarefa das mais fáceis, mas temos totais condições de conquistar o Baiano desta temporada", disse Gabriel Paulista.

O zagueiro do Leão comentou também a respeito da derrota para o Cancão de Fogo e prometeu empenho para chegar à decisão em condições de bater o rival Bahia para conquistar o título.

"Saio desta semifinal feliz por mais uma vez ter a oportunidade de disputar o título baiano, mas triste pela derrota diante do Juazeirense, que não estava nos nossos planos. Vamos trabalhar forte nos próximos dias para acertar os detalhes que não estavam bem para a grande final", finalizou.

adblock ativo