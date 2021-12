Gabriel é o único jogador da base no time titular do Vitória

No início, eram cinco. Na abertura da temporada 2013, o Vitória estreou no Nordestão com Léo, Gabriel Paulista, Mineiro, Arthur Maia e Marquinhos representando a base rubro-negra entre os titulares do técnico Caio Júnior. O tempo foi passando e a turma foi sumindo. Para o jogo de quinta-feira, 14, contra o Ceará, apenas o zagueiro Gabriel Paulista permanece entre os 11 preferidos do treinador. É o 'último dos moicanos' da base que ainda canta de cacique na tribo rubro-negra.



Os últimos a perderem o posto foram Mineiro e Marquinhos, também adeptos do estilo moicano. O volante deu lugar a Escudero, recém-contratado, e que agradou ao técnico Caio Jr.

Já Marquinhos saiu do time principal para a entrada de outro prata da casa. Alan Pinheiro chega para aumentar o número e promete colocar o coração na chuteira. "Aqui não se pode perder oportunidade. O elenco está qualificado e todo titular tem sua sombra. Joguei contra o América, mas porque foi um time misto. Fiquei surpreso ao treinar entre os titulares e vou atuar como se fosse uma final de Copa. Tem muita gente aguardando uma chance dessa", assegurou o atleta de 20 anos.

De fato, Alan Pinheiro precisa se cuidar. No último treino antes da viagem para Fortaleza, Caio sacou Alan no segundo tempo do coletivo para testar o argentino Maxi Biancchuci. Pelo menos por enquanto, apenas um teste. Tudo vai depender da exibição do garoto. "Caio quer dar oportunidade a todos. O importante é colocar o melhor que temos em campo. Só depende de mim colocar em prática o que sei e não decepcionar. Caso contrário, também vou perder meu espaço, sendo da base ou não", garantiu.

Se Marquinhos perdeu vaga para outra cria, Mineiro foi o escolhido para ceder seu lugar para o principal reforço no ano, o argentino Escudero. Além da perda do posto entre os preferidos, o volante sequer vai sentar no banco de reservas. Mineiro não foi relacionado para o jogo com o Ceará.

Chances

Caio Júnior sempre elogiou a base e prometeu dar chance a todos. E deu. Marquinhos, apesar das quatro assistências no ano, não conseguiu ter regularidade e brilhou pouco no ataque. Já no caso de Mineiro, ele começou o ano bem, mas voltou a prender a bola demais e acabou sacado.

Entre os que já saíram do time principal, Arthur Maia e Léo nem fazem mais parte do grupo. Foram emprestados para o Joinville e Atlético Paranaense, respectivamente. "Acho que o time principal ainda não estreou. Estamos buscando o time ideal e todos têm chance. O que posso dizer é que grupo temos. Mas ainda buscamos o time ideal", assegura Caio Júnior, que tem outro garoto da base que pretende utilizar. "O meia Gabriel Soares é diferenciado e terá sua chance. Não significa que sair do time agora não terá nova oportunidade depois", completou.

Da base, além de Gabriel Paulista, apenas Alan Pinheiro e Marquinhos viajaram entre os 19 relacionados para o jogo. Na primeira rodada do Nordestão, foram 15 atletas da base relacionados para a estreia.

