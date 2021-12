Gabriel descarta favoritismo do Vitória no Ba-Vi

No Vitória, o entendimento é de que a liderança do Grupo 3 e os 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos do Campeonato Baiano não o credenciam como favorito a vencer o Ba-Vi do próximo domingo, 7, na Arena Fonte Nova.

Porta-voz do elenco rubro-negro, o zagueiro Gabriel Paulista minimizou os números do Leão em entrevista coletiva que concedeu nesta terça-feira, 4, e disse esperar um clássico muito disputado contra o Bahia.

"Clássico é clássico, e não podemos nos descuidar um minuto sequer com a equipe do Bahia, que possui grandes jogadores e pode deixar a partida com a vitória, no primeiro clássico da nova Arena da Fonte Nova", afirmou Gabriel.

O zagueiro rubro-negro aproveitou também para elogiar o novo estádio baiano e se revelou confiante na possibilidade de sair com um triunfo sobre o maior rival e de manter o desempenho no Baianão.

"Sem dúvida nenhuma, além de nós jogadores, o torcedor e o futebol brasileiro saem vencedores com a entrega deste moderno equipamento de prática esportiva. Sabemos das dificuldades, mas acredito que podemos manter a nossa invencibilidade na competição, que por sinal é de 100%", finalizou.

