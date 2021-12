Futuro de gringos do Vitória segue indefinido

Bola parada e chuteira guardada no armário. O futebol dentro de campo ganhou férias, mas os bastidores estão em clima de decisão, principalmente no quesito renovação. Os argentinos Maxi Biancucchi e Escudero são os dois assuntos principais na diretoria do Rubro-Negro.

Os procuradores de ambos estão em Salvador conversando com o Vitória. Os dois lados demonstraram interesse num acordo, mas o que dificulta é o interesse individual de cada um. No caso de Maxi Biancucchi, o atleta, além do aumento de salário, quer um contrato de três anos com o Leão.

Segundo o empresário do primo de Messi, Régis Marques, existem outras propostas, inclusive do exterior, mas o Vitória tem prioridade, pois Maxi deseja permanecer no clube.

Entretanto, a diretoria está preocupada com o aumento de salário acima do orçamento, principalmente com um contrato firmado por três anos. "Estamos conversando, mas nada foi definido. Tanto Maxi, quanto Escudero nos interessam e eles querem ficar também. Vamos tentar entrar num acordo que seja bom para os dois lados. Não podemos elevar o orçamento, pois queremos trazer mais atletas de gabarito, principalmente estrangeiros", disse o vice-presidente, Carlos Falcão.

No caso de Escudero, a definição pode sair ainda esta semana. Na última sexta-feira, a diretoria se reuniu com seu procurador e a base salarial foi conversada. O problema agora é a liberação do Boca Juniors, detentor dos direitos federativos do atleta.

Outros

A cúpula rubro-negra se reuniu ontem para definir outras renovações, com foco no lateral-esquerdo Juan e no ala direito Ayrton. No caso deste último, o Palmeiras liberou que o atleta conversasse para renovar o empréstimo com o Leão.

Já sobre Juan, o que pesa mais é o salário. O Vitória recebeu a proposta do procurador do ala e promete uma contra-proposta ainda esta semana. Outro que pode ter o contrato renovado é o zagueiro Victor Ramos. Contudo, o Leão teria que comprar o atleta do Standard de Liège, da Bélgica.

