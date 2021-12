Futebol feminino do Vitória ganha três reforços para o Brasileirão A-1

O time feminino do Vitória, anunciou nesta quarta-feira, 20, três contratações para a disputa do Brasileirão feminino, após ter conquistado o acesso de forma invicta. Trata-se das atletas, Joyce, Gabrielle Itacaré e Claudinha.

Joyce, lateral esquerda, de 20 anos, veio do América-MG, após conquistar o título mineiro. A atleta despertou a atenção do técnico Lucas Grillo pela versatilidade ao jogar também como atacante. A lateral também tem passagens pela Seleção Brasileira de base.

Gabrielle Itacaré, 23 anos, atacante, estava disputando o Baianão pelo Jequié e marcou 14 gols na competição, sendo a vice-artilheira. Claudinha, 18 anos, meio campista, também estava disputando o Baianão pelo Jequié e, após avaliações, foi aprovada pelo técnico Lucas Grillo.

“Apesar de jovem, Joyce tem bastante experiência. Já passou por times de tradição no futebol feminino e consegue aliar velocidade com boa técnica. Já a Claudinha, fez um belo Campeonato Baiano pelo Jequié e demonstrou potencial para evolução. E Itacaré (Gabrielle) foi a segunda artilheira do Baianão, mostrou ter faro de gol e nos deu muito trabalho no jogo da semifinal”, disse Lucas Grillo.

O Brasileirão Série A1 2019 começará em março e tem mudanças para esta edição. Não haverá mais grupos e todos os times se enfrentam em turno único. Além disso dobrará o número de rebaixados de 2 para 4.

Claudinha, Joyce e Gabrielle são as novas #LeoasDoVitória! O time feminino do Leão continua se preparando para a disputa do Brasileirão Série A-1, que começará em março! https://t.co/kUW3osghNT 🔴⚫️🙋🏾‍♀️ pic.twitter.com/8KsJtIpk7P — EC Vitória (@ECVitoria) 20 de fevereiro de 2019

