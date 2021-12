Fred puxa pacotão de reforços da nova diretoria do Vitória

A nova diretoria, presidida por Ivã de Almeida, parece disposta a mostrar trabalho e cativar o quanto antes a sua torcida. Depois de anunciar na quarta, 21, a renovação com o técnico Argel Fucks, o Leão confirmou nesta quinta-feira, 22, a contratação do primeiro reforço: o zagueiro Fred, ex-Grêmio.

O anúncio foi feito pelo novo diretor de futebol, Sinval Vieira, na Rádio Transamérica. O dirigente, que trabalhava como comentarista da rádio, estava fazendo uma espécie de despedida dos colegas quando decidiu divulgar o acerto.

Fred, que tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem, chega ao Leão por empréstimo pelo mesmo período. Seus salários serão pagos pelo Vitória integralmente, e o jogador vem de graça para cá.

Aos 30 anos, o defensor, de 1,89 metro de altura, fez 33 jogos pelo tricolor gaúcho neste ano, sendo 11 pela Série A e oito pela Libertadores. O jogador foi prejudicado por uma série de pequenas lesões durante o ano, como um edema nas costas e lesões musculares nas coxas, que o impediram de ter uma sequência maior.

Gaúcho de Novo Hamburgo, ele foi revelado pelo Internacional e rodou por clubes da Bélgica e do Sul do país até chegar ao Goiás, em 2015, onde brilhou. Fez 33 jogos pela Série A e marcou seis gols.

Além da bola aérea, Fred tem como destaque as cobranças de falta. Fez cinco gols no Brasileiro de 2015 desta forma e dois pelo Grêmio, sendo um na Libertadores. O zagueiro fez parte do grupo campeão da Copa do Brasil.

Mais reforços

Sinval Vieira disse que já tem cinco jogadores acertados com o Leão, ente eles Fred, mas só anunciará aos poucos, quando assinarem seus contratos com o clube. O zagueiro está de férias no Caribe, segundo o dirigente, e não tem previsão de chegada a Salvador ainda, mas já obteve sua liberação.

Anteontem, quando anunciou a permanência do técnico Argel Fucks, o Vitória acabou deixando escapar uma lista de possíveis reforços da equipe. Internautas deram zoom numa foto divulgada pelo próprio clube, com Sinval e o treinador, e encontraram um papel com a relação.

Fred era um dos nomes daquela lista, ao lado dos laterais esquerdos Geferson (Internacional) e Reinaldo (Ponte Preta); dos zagueiros Alan Costa (Internacional), Lucão (São Paulo) e Neris (Santa Cruz); do meia Cleiton Xavier (PalmeiraS); e dos atacantes Rodrigão (Santos), Ariel (Internacional) e Wescley (Ceará).

Após ser anunciado, Argel comentou que o ataque do Vitória tinha ido bem na temporada 2016, e que por isso o time precisava reforçar mais a defesa. O Leão teve o 5º melhor ataque da Série A, com 51 gols, e a 5ª pior defesa, com a meta vazada 53 vezes.

