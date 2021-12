Fora há seis jogos, Escudero deve voltar contra Criciúma

Para arrancar um sorriso do torcedor do Vitória e do técnico Caio Júnior, basta pronunciar uma palavra: Escudero. O departamento médico do clube deu o aval e o gringo tem condição de enfrentar o Criciúma, no próximo domingo, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o maestro longe há seis jogos, o Vitória desafinou. Os números mostram a dependência do Leão pelo gringo. O último jogo dele foi diante do Fluminense, no dia 7 de agosto, no Barradão. Aos seis minutos do primeiro tempo, Escudero prestou a assistência do último gol do amigo Maxi Biancucchi. Depois, ele se machucou e nem estava em campo quando o Fluminense empatou o jogo, que terminou 1 a 1.

Sem o argentino, o Vitória fez seis jogos, quatro pelo Brasileirão. No total, foram dois triunfos e quatro derrotas. Um aproveitamento de 33%. Já com Escudero em campo, o Leão obteve 58% de êxito nos 12 jogos do Brasileirão.

O técnico Caio Júnior não esconde a importância do argentino emprestado pelo Boca Juniors. Nos 12 jogos em que o meia esteve presente, só foi substituído uma vez, justamente por conta de sua lesão na coxa direita, há 22 dias.

"Todos são importantes, mas a saída de Escudero foi nossa maior perda. Ele é o principal jogador do nosso esquema e deixou uma grande lacuna com a lesão. A boa notícia é que posso contar com ele contra o Criciúma. Será um grande retorno", alegou Caio.

Além de Caio Júnior, o atacante Maxi Biancucchi aguarda ansiosamente o retorno do compatriota. Das três assistências de Escudero no Brasileirão, todas foram para Maxi.

Preparado - Com a saída de Escudero, Caio Júnior não obteve sucesso na escolha de substitutos. Nos seis jogos sem o atleta, foram quatro os testados: Vander, Marquinhos, Felipe e Camacho. Nenhum deles agradou.

A três jogos de fechar o primeiro turno do Brasileirão, finalmente a camisa 8 terá o retorno de seu dono. Desde o último sábado Escudero treina normalmente a parte física, e os médicos garantem que a lesão já foi cicatrizada.

"É um sinal de que as coisas vão melhorar e aquele bruxa solta vai embora. Vamos retomar a boa fase com o retorno de Escudero. Estou mais feliz!", afirmou Caio Júnior, aliviado com a volta do fiel escudeiro.



