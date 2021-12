Fora dos planos do Vitória, Vander deve ser emprestado

Fora dos planos do técnico Ney Franco para a temporada, o meia-atacante Vander, de 24 anos, deve ser emprestado. Pouco aproveitado no clube rubro-negro, ele poderá ir para a Chapecoense ou voltar para a Portuguesa. O jogador espera um acerto entre o Vitória e os clubes interessados para que a transferência seja feita o mais rápido possível.

No início deste ano, ele foi emprestado para a Portuguesa, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. A Lusa tinha o interesse de manter o jogador até o fim da temporada, mas a negociação com o rubro-negro não foi adiante, e o atleta voltou ao Leão.

Vander foi revelado nas divisões de base do Bahia, e foi para o Vitória em 2013, onde tem contrato até 2017.

