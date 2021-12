Fora de casa, Vitória encara o Santos para aumentar distância do Z-4

Sem conseguir somar pontos no Barradão, o jeito para o Rubro-Negro é voltar a fazer o dever de casa fora de casa para conseguir se manter fora da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Para manter funcionando a fórmula de pontuar longe de seus domínios, o Leão vai precisar se superar. Isso porque a equipe enfrenta nesta segunda-feira, 16, às 19h (horário da Bahia) uma 'pedreira', o Santos, terceiro colocado, com 48 pontos.

Diferentemente do Vitória, o Peixe está com uma excelente campanha como mandante no Brasileiro: está invicto há sete jogos – sendo apenas um deles empate –. E a última vez que perdeu foi em junho, para o Sport – curiosamente, o mesmo time que venceu o Rubro-Negro na última partida.

Mas se no Barradão a equipe não tem sido eficiente, fora de casa o Vitória tem se acostumado a quebrar tabus e, recenetemente, a reverter placares desfavoráveis. Em um breve retrospecto, venceu o Botafogo de virada por 3 a 2, bateu o Atlético-MG por 3 a 1 e bateu o Coritiba e o líder Corinthians por 1 a 0.

Para continuar vencendo fora de casa, a expectativa é que o técnico Vagner Mancini mantenha a mesma equipe do úlrimo jogo. A única dúvida é entre os goleiros: Fernando Miguel, já recuperado de uma fascite plantar, ou Caíque.

"Não há motivo para mexer demais. Tenho a volta do Fernando Miguel, vou decidir sobre isso ainda. O restante do time tenho uma ou outra opção. Daqui para o jogo vou pensar nisso", disse o técnico. A escalação titular só deverá ser divulgada momentos antes do início do jogo.

Mancini acredita que uma vitória sobre o Santos poderia dar mais tranquilidade para a equipe na tabela. Nesta segunda, o Leão tem a mesma pontuação da Ponte Preta – 32 – primeiro time da zona de rebaixamento. Um triunfo deixaria a equipe na 10ª posição.

"O Santos é um time leve, que joga em velocidade. Diferente do Sport, que gosta da posse de bola, sabe usar a força física. É uma chance da gente reverter isso, somar pontos importantes. Perdemos somente uma posição, mas os pontos diminuíram em relação ao Z-4", acrescentou.

A partida pode marcar o retorno de José Welison – recuperado de uma cirurgia no joelho, o volante vem sendo convocado há algumas rodadas, mas ainda não jogou.

Santos desfalcado

Em São Paulo, Levir Culpi não chegou a esboçar o time que vai começar a partida nos treinamentos da semana. O técnico santista não poderá contar com alguns nomes importantes da equipe, como Bruno Henriques, que sentiu um desconforto na panturrilha esquerda e foi vetado. Quem deve substituí-lo em campo é Jean, jogando improvisado no ataque pelo lado esquerdo.

Além de Bruno Henriques, Renato (com edema no tornozelo), Victor Ferraz (lombalgia), Gustavo Henrique (cirurgia no joelho), Matheus Ribeiro (lesão muscular na coxa esquerda) e Vitor Bueno (ruptura de ligamentos do joelho) foram poupados pelo departamento médico.

