Fora de casa, Vitória empata com o ABC em 0 a 0

O Vitória não fez uma boa apresentação contra a equipe do ABC e empatou na noite desta sexta-feira, 18, na Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte. Com um meio-campo sem inspiração, dependendo apenas de Rhayner, e um ataque inoperante, a partida terminou sem gols.

Com o resultado, o Leão permanece na terceira posição, com 46 pontos, mas pode cair até para a 4ª colocação, dependendo do fim da rodada, neste sábado, 19. Já o time potiguar está na 19ª posição, com 23 pontos.

O Vitória agora se prepara para enfrentar um adversário direto pelo acesso à Série A, o Paysandu, sábado, 29, às 16h30, na Fonte Nova. O ABC vai até Recife enfrentar o Náutico, também no sábado.

Primeiro tempo morno

O jogo começou com ambas as equipes tentando chegar na meta adversária. A primera chance do time rubro-negro ocorreu aos 8 minutos. A jogada começou no lado esquerdo com Escudero, que deu bom passe para Rhayner. Ele tocou para Elton, que chutou de primeira e o goleiro Saulo fez grande defesa.

Já o ABC teve a primeira grande oportunidade do jogo aos 29 minutos com Edno. Ele aproveitou cruzamento de Ronaldo Mendes, mas Gatito Fernandez salvou o Vitória . A partir dos 35 minutos, e precisanto do triunfo, o "mais-querido", como é conhecido o ABC no Rio Grande do Norte, adiantou a marcação para pressionar mais o Leão, que conseguiu impedir os ataques.

No final da primeira etapa, o ABC quase marcou após falha da zaga do Vitória. Bismarck recebeu passe de Edno e quase marcou para o mais-querido, mas o goleiro do Vitória estava atento no lance.

ABC quase marca

O rubro-negro voltou mais agressivo para a segunda etapa, mas não conseguiu furar a zaga abcdista. O ABC continou presionando, mas se atrapalhou nas finalizações e na boa partida do goleiro Gatito Fernandez Para tentar melhorar o meio de campo e dar mais ofensividade, Mancini colocou Vander e Jorge Wagner nos lugares de David e Escudero, respectivamente.

Com as alterações, o Vitória chegou de forma mais incisiva ao campo adversário, mas continuou com problemas de finalização. O ABC teve grande oportunidade em bola parada ao 20 minutos. Ronaldo Mendes cobrou falta e a bola explodiu no travessão, assustando o time rubro negro. O Leão chegou a meta do ABC com Vander aos 35 minutos, mas parou em uma grande defesa de Saulo. Nos últimos minutos as duas equipes continuaram tentando mas sem eficiência para abrir o placar.

