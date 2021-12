"Foi um resultado bom", avalia Ronaldo sobre clássico

Destaque do Vitória no segundo clássico Ba-Vi da temporada, válido pelo Campeonato Baiano, o goleiro Ronaldo comemorou a boa atuação do Leão e ressaltou a importância do resultado conquistado diante do arquirrival.

"Diante das circunstâncias do jogo, foi um resultado bom. Passamos boa parte do segundo tempo com um jogador a menos e mostramos bastante superação. Acho que a lição que fica é que podemos surpreender. Basta se unir e jogar junto", afirmou o goleiro, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 11.

Mesmo com um jejum de sete jogos sem vencer, Ronaldo falou sobre a relevância do resultado para a sequência das competições. "Esse jogo foi fundamental para retomarmos a credibilidade. Na quinta-feira, temos um jogo importante contra o Confiança e esperamos fazer uma grande partida para podermos passar para a próxima fase da Copa do Nordeste".

Com defesas importantes durante o clássico, Ronaldo ainda ressaltou sua fundamental participação para que o Leão saísse da Fonte Nova com o empate. "Não só eu, como todo o time jogou muito bem. Soubemos controlar a partida, principalmente no segundo tempo. Acho que não devo ser o único valorizado, mas sim, a equipe toda", declarou o camisa 1.

O arqueiro comentou também sobre a contratação do zagueiro Victor Ramos, velho conhecido da torcida Rubro-Negra. "Trabalhamos juntos, é um cara do bem. Acredito que vem para somar com o grupo para o longo do ano", afirmou.

Sobre o possível risco de o Vitória não se classificar para a próxima fase do Baianão, Ronaldo encerrou mostrando bastante otimismo. "O Campeonato Baiano está bem equilibrado. As equipes menores estão mostrando que possuem grandes jogadores, com boa experiência. Então a gente chega na última rodada brigando pela classificação, mas queremos chegar no domingo e sair com a vitória", avaliou.

