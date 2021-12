"Foi soberbo", diz Carpegiani sobre estreia de Josué

As muitas passagens pelas seleções de base do Brasil e o bom desempenho durante os treinamentos credenciaram o zagueiro Josué, de apenas 18 anos, a ser escolhido por Paulo César Carpegiani para substituir Gabriel Paulista no jogo da última terça-feira, 16, contra o ASA, no Barradão.

Ao lado de Victor Ramos, o jovem defensor teve uma atuação segura e ajudou o rubro-negro a vencer o adversário alagoano por 2 a 0. Para Carpegiani, o prata da casa demonstrou personalidade e iniciativa em seu jogo de estreia pela categoria profissional.

"O Josué foi de uma personalidade impressionante. Futebol tem que ter personalidade e iniciativa e o menino tem. Colocou a boa no chão e me agradou bastante. Foi soberbo", comentou o treinador.

Outro que também foi decisivo foi o meia-atacante Willie, que entrou na segunda etapa e mudou a história do jogo: participou da jogada do primeiro gol e foi o autor do tento que decretou o placar final. Satisfeito também com a atuação do atleta, o comandante rubro-negro pediu o apoio da torcida aos jovens atletas do clube e afirmou que não tem receio de lançar jogador da base.

"Ele (Willie) precisa do incentivo da torcida para desabrochar. Ele e outros meninos. É quase uma equipe de meninada. Não tenho receio de lançar", finalizou.

