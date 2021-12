Fluminense demite Renato Gaúcho e mira Ney Franco

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira, 2, a demissão de Renato Gaúcho como treinador. O clube agora busca um novo nome e o preferido do presidente Peter Siemsen é Ney Franco, atualmente no Vitória.

Em dezembro de 2014, especulou-se que Ney Franco já estava fechado com o Fluminense após o ótimo trabalho no Vitória no Campeonato Brasileiro, mas o clube carioca contratou Renato Gaúcho por imposição da Unimed, atual patrocinadora da equipe. O perfil de Ney Franco, que gosta de trabalhar com jovens da base, agrada o Fluminense, que estaria disposto a pagar R$ 450 mil mensais.

