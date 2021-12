Flávio é a novidade no time titular do Vitória

Depois de três treinos secretos, o técnico do Vitória, Argel Fucks, não escondeu nesta sexta-feira, 4, o time que começa jogando no domingo, 6, contra o Atlético-PR, no Barradão, em Salvador .

A maior novidade é a entrada de Flávio no meio-campo, na vaga de Cárdenas , que tem a volta do volante José Welison ao lado de Willian Farias. "Primeiro que, a hora que eu achar que devo fechar o portão, para ter uma maior privacidade com o grupo de jogadores, a gente vai fazer isso. Eu nunca disse que nunca iria fechar o treinamento, desde que cheguei aqui", disparou Argel. O Leão está escalado com: Fernando Miguel, Diego Renan, Kanu, Victor Ramos e Euller; Willian Farias, José Welison e Flávio; Marinho, Zé Love e Kieza.

