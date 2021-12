Fla de Guanambi entra com ação; FBF diz que VR3 está legal

Com documentos, a Federação Baiana de Futebol (FBF) indicou neta segunda-feira, 28, que o zagueiro do Vitória, Victor Ramos, está com sua situação regularizada. Mas, o Flamengo de Guanambi entrou, nesta segunda, com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), da FBF, na qual pede a eliminação do rubro-negro da capital do Campeonato Baiano 2016 [confira documentos abaixo].

Agora, o processo será analisado por um procurador do TJD, que pode deferir ou arquivar. No segundo caso, um outro procurador irá avaliar. Se este também decidir pelo arquivamento, o processo vai para o STJD, no Rio. Caso o primeiro procurador decida dar andamento ao processo, ele oferece a denúncia ao TJD, que irá julgar o caso.

Fora dos trâmites judiciais, o presidente do Vitória, Raimundo Viana, aproveitou a celeuma para gozar com a cara do presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, que convocou até coletiva após o jogo de domingo do tricolor para falar sobre o assunto.

"Ou ele [Marcelo Sant'Ana] foi muito mal assessorado ou tá com medo de enfrentar o Vitória. Está querendo jogar para a plateia. O assunto foi claramente exposto para os órgãos responsáveis", declarou o Vovô Mundico, que tranquilizou a torcida rubro-negra. "O nome de jogador saiu no BID da CBF. Se trata de uma transferência nacional, o torcedor do Vitória pode ficar tranquilo, não tem o que se preocupar", concluiu o cartola.

O dirigente do Flamengo, Thiago Dantas, informou que o Bahia entrará como terceira parte interessada no processo. A equipe de Guanambi tenta conseguir também o apoio do Fluminense de Feira e do Juazeirense, que estão nas semifinais da competição estadual.

"Acabamos de dar entrada [na ação]. Amanhã (terça-feira) o Bahia dará entrada no processo como terceiro interessado. A gente está conversando com Roberto Carlos, presidente do Juazeirense, e ele nos disse que sim, também tem interesse. Passei o contato do nosso advogado para que eles conversassem. Ainda não conversei com o pessoal do Fluminense de Feira", falou o dirigente do time do interior.

