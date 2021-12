Difícil dizer qual máxima do futebol se aplica melhor à derrota do Vitória por 1 a 0 para o Flamengo de Guanambi, na tarde deste sábado, 19, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Baiano. Se o jargão do 'salto alto' ou se o ditado 'quem não faz toma'. Uma boa resposta é o misto das duas coisas.

O Leão chegou para a partida ainda no clima da bela festa que havia feito na sexta, no Barradão, para apresentar seus três novos reforços: o zagueiro Victor Ramos e os atacantes Dagoberto e Kieza.

Ricardo Palmeira Fla de Guanambi bate Vitória e reverte vantagem nas quartas

Além disso, possuía claro favoritismo não só pela melhor estrutura como também por vir de um triunfo por 2 a 0 no Ba-Vi de domingo passado, quando atuou em uma Fonte Nova ocupada em maioria pela torcida rival.

É verdade que nem de longe o Vitória esnobou seu adversário neste sábado. Pelo contrário: jogou os 90 minutos com seriedade. Contudo, por capricho técnico, não conseguiu mandar a bola para as redes.

Na etapa inicial, perdeu boas chances. Aos cinco minutos, Vander deu lindo passe de peito para Diego Renan, que cruzou rasteiro. O goleiro Léo, porém, se antecipou ao centroavante Robert e, de ponta de dedo, defendeu. Aos 24, veio a oportunidade mais clara da partida. Robert deixou Marinho na cara do gol, mas a finalização saiu à direita da trave.

Fla firme na defesa

O Rubro-Negro do interior se sustentava firme na defesa e só ameaçava nos chutes de longa distância de Josi, que levou perigo em duas cobranças de falta, mas parou nas defesas do goleiro Caíque.

No decorrer do segundo tempo, o Rubro-Negro da capital mantinha a superioridade no volume de jogo e lançava-se cada vez mais ao ataque, principalmente depois que o técnico Vagner Mancini trocou o volante Willian Farias, o meia Tiago Real e o ponta Vander respectivamente pelos meia-atacantes Arthur Maia e Leandro Domingues e pelo atacante William Henrique.

Aos 23 minutos, outra chance clara. Leandro deu belo passe para Arthur, que, livre na área, mandou por cima.

Com o Vitória lançado ao ataque, veio a explicação complementar para a derrota: descuido defensivo. O Fla de Guanambi achou mais espaços e, aos 34, após cruzamento na área, José Welison pôs a mão na bola. Depois de quatro minutos de reclamação contra o árbitro Jailson Macedo Freitas, que mandou o lance seguir, mas, avisado pelo auxiliar, acertadamente voltou atrás, Josi converteu a cobrança e marcou o gol do jogo.

Aos 46, quase surgiu o segundo: Vinícius se enrolou, Josi tomou-lhe a bola e mandou para o gol. Caíque salvou.

Ao final da partida, Mancini declarou: "Só precisamos ganhar o jogo de volta no Barradão para avançarmos de fase, e tenho certeza que isso vai ocorrer". O duelo será no próximo sábado, 26, no Barradão. Para ele, o técnico confirmou as estreias de Victor Ramos e Kieza. Já Dagoberto só deve estar apto a jogar em duas a três semanas.

adblock ativo