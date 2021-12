Fillipe Souto se despede do Vitória depois de duas temporadas

O volante Fillipe Souto se despede do Esporte Clube Vitória depois de duas temporadas. O jogador, de 27 anos, chegou ao clube baiano no começo de 2017. Para a temporada 2019, Fillipe ainda não tem nenhum destino, mas continha treinando em Belo Horizonte, cidade onde nasceu.

"Ainda não sei qual o meu destino, estou em Belo Horizonte (MG). Estou treinando a parte, esperando a melhor proposta de seguir minha vida profissional e pessoal também. O tempo que eu passei na Bahia foi um tempo produtivo para mim e para a minha família, conhecemos pessoas especiais, amigos que minha esposa e eu pretendemos preservar por muito tempo", disse o volante.

Nos dois anos atuando com a camisa rubro-negra, Soutto disputou 35 partidas. Em 2017, foram 16 partidas, 12 delas como titular. Com o atleta em campo, foram seis vitórias, seis empates e quatros derrotas. No ano seguinte, foram 19 jogos, 17 começando entre os 11 primeiros. 10 triunfos, quatro empates e cinco derrotas com Soutto em campo.

"O que eu posso tirar do tempo no Vitória é o aprendizado. Algumas lições para a minha vida pessoal, outras para minha vida profissional. Guardo boas recordações, mas também más recordações de períodos que poderiam ter sido melhores, mas por um motivo ou outro não foram como eu planejei ou como eu esperei. No final eu sai de cabeça porque sei que eu fiz meu melhor e procurei honrar com o contrato que eu assinei", afirmou.

Na última temporada de Fillipe Souto no clube, o Vitória terminou a temporada na 19ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro, e foi rebaixado para a segunda divisão. Sob o comando do técnico Paulo Cesar Carpegiani, que comandou 14 partidas no Brasileirão, o volante não atuou em nenhuma. Sobre os erros cometidos pelo time na disputa contra o rebaixamento, afirmou que certamente foram muitos.

"Prefiro não entrar no mérito da questão, por que pode envolver outras pessoas e eu respeito o trabalho de todo mundo e não quero ser prepotente ao ponto de passar essa responsabilidade. Acho que todos os envolvidos tem essa responsabilidade, desde os jogadores até o presidente. Cada um tem que fazer uma analise de si mesmo, do que fez e do que poderia ter feito e acabou não fazendo. No final o resultado foi ruim para todo mundo", declarou.

Assim como não apontou os erros da temporada rubro-negra, Fillipe preferiu não apontar os acertos da equipe, pois poderia ser injusto. Mas ressaltou a revelação do zagueiro Lucas Ribeiro.

"Houve acertos, com certeza. Mas o que eu gostaria de deixar mais evidente e apontar com mais certeza, talvez tenha sido a revelação do Lucas Ribeiro, que, para mim, é um grande jogador e tem tudo para dar um retorno financeiro para o Vitória e trilhar uma carreira de sucesso", disse.

Sobre seus próprios erros e acertos, Soutto afirmou não gostar muito de falar de si mesmo, mas acredita que poderia ter feito uma temporada melhor caso tivesse mais oportunidades.

"Infelizmente no futebol, nem sempre as coisas dependem só do nosso trabalho, dependem também de outros fatores. Talvez tenha faltado em mim alguma coisa para os treinadores, especificamente o Carpegianni, ter me dado mais oportunidade. Mas não vou atribuir essa responsabilidade só a mim, até por que estive em totais condições de jogar durante todo o tempo, e em alguns jogos teve até improviso na minha posição, e eu não tive oportunidade de jogar com ele. Então, infelizmente, não foi um segundo semestre bom para mim", concluiu.

*Sob a supervisão da ediotra Lhays Feliciano

adblock ativo