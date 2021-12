Filas marcam 1º dia de venda de ingressos de jogo do Vitória

O torcedor que procurou os pontos de venda de ingressos, nesta quarta-feira, 23, para a partida entre Vitória x Paysandu, sábado, às 16h30, na Arena Fonte Nova, enfrentou dificuldades.

No shopping Capemi, uma grande fila se formou e alguns torcedores enfrentaram problemas na compra de ingressos. O torcedor Adson Villas disse que já aguardava há mais de uma hora para garantir o bilhete. Já na Na bilheteria da Arena Fonte Nova, o movimento foi tranquilo e os torcedores não tiveram dificuldades na compra dos ingressos.

A venda de ingressos continua enquanto houver bilhetes disponíveis. Os torcedores podem adquirir os ingressos via internet, na Loja do Leão, no Shopping Capemi, Loja Planeta Vitória (Shopping Bela Vista) e nas bilheterias da Arena Fonte Nova.

