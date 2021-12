"Ficou claro que buscamos a vitória desde o primeiro momento", diz Barroca após empate

Após duas partidas sem pontuar, o Vitória conquistou um ponto importante jogando fora de casa na tarde deste sábado, 17. Saindo atrás do placar, no duelo contra a Chapeoense, às 16h, no estádio Arena Condá, pela 16° rodada da Série B, o Leão empatou na etapa complementar, de pênalti, com o lateral-esquerdo Thiago Carleto.

Avaliando o desempenho da equipe contra o melhor time do campeonato, o técnico Eduardo Barroca falou sobre o duelo que marcou sua segunda partida sob o comando do Rubro-Negro, em coletiva após a partida.

"Acho que a gente fez uma partida melhor do que a gente tinha feito no primeiro jogo, contra o Avaí, com relação ao equilíbrio de chances criadas e o equilíbrio defensivo também. Acho que se tivesse que ter um vencedor hoje, esse vencedor deveria ser o Vitória. Acho que o Vitória jogou muito bem. Todos os indicadores de controle foram ao nosso favor. Tivemos mais posse de bola, mais finalizações, mais bola parada, mais chutes no gol. Então, entendo que o trabalho desta semana surtiu efeito", avalia Barroca.

Valorizando o empate, para o treinador, os números da partida demonstram que o time baiano poderia voltar para Salvador com uma vitória na bagagem.

"A gente veio aqui para buscar a vitória. Eu acho que ficou muito claro para os torcedores que acompanharam a partida, a gente buscou a vitória desde o primeiro momento. Os números do jogo mostram isso. Não conseguimos a vitória, conseguimos um empate contra um adversário forte, mas a gente precisa continuar trabalhando, continuar evoluindo para que a partir de agora as vitórias venham em sequência", pontua.

