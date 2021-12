Festa pré-jogo tem show, apresentação e homenagens na Fonte

Apesar do público aquém do esperado - 9.036 pagantes -, a festa antes do amistoso desta terça-feira, 26, empolgou. Um dos motivos foi a apresentação do atacante Marinho, ex-Cruzeiro, principal reforço trazido pelo Leão para a temporada.

Mas o evento não ficou só nisso. Com um show de luzes na Arena Fonte Nova, o Vitória aproveitou para fazer justas homenagens. Em ano olímpico, o Rubro-Negro levou ao estádio seus atletas de outras modalidades. Estiveram presentes competidores do judô, vôlei, futebol americano e do tradicional remo.

O pontapé inicial da partida foi dado por Altina Lyra, de 91 anos. Ela é a sócia mais velha do clube. Ainda houve tempo para artistas torcedores do Rubro-negro cantarem para o público. A apresentação ficou por conta de Tatau, Ludmilah Anjos e Cumpadi Washington.

Novo Uniforme

O amistoso também marcou a estreia do uniforme número 3 do Vitória, todo laranja - ou red flúor, como considera o clube em nota oficial. Chamado de 'Origens', o material faz referência aos primeiros anos do Vitória, com o escudo da época.

adblock ativo